Nähanleitung Lesezeichen – aus Kork, Papierleder oder Filz

kleine praktische Mitbringsel schnell genäht – auch mit Kindern ein tolles Nähprojekt

Level:

Anfänger

Materialbedarf:

ein kleiner Rest an Kork, Papierleder oder Filz reicht hier aus

Stoffart:

Kork, Filz oder auch Papierleder ist hier möglich, das Material sollte etwas stabiler sein

Wir haben den folgenden Stoff verwendet:

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Uni-Camel-Papierleder/10008189

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1:

Zuerst bereiten wir uns eine Schablone für unsere Lesezeichen vor. Wir haben uns für ein 5 cm großes Herz entschieden und ein Quadrat welches auch eine Seitenlänge von 5 cm hat.

Schritt 2:

Wir schneiden aus unserem Stoff die Schablone jeweils 2x aus und legen diese links auf links aneinander. Kork, Filz oder auch Papierleder hat den Vorteil das es nicht ausfranst und somit auch nicht versäumt werden muss. Die beiden Hälften mit Stoffklammern fixieren.

Schritt 3:

Damit wir das Herz bzw. das Quadrat später als Lesezeichen auf die Buchseiten stecken können dürfen wir die Seiten natürlich nicht komplett verschließen. Wir haben Euch in den Bildern kurz mit einer Stecknadel markiert von wo bis wo die Naht verlaufen soll. Die Naht am Anfang und Ende gut verriegeln.

Schritt 4:

Jetzt nur noch ein gutes Buch zur Hand nehmen und das Lesezeichen bei einer Pause auf die Buchseite stecken.

Diese praktischen Lesezeichen sind auch ein schönes Mitbringsel für Erstleser oder für alle Lesebegeisterten.

Viel Freude beim Nähen!

Zum Blogbeitrag: https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-lesezeichen-aus-kork-papierleder-oder-filz

Papierleder: https://www.hans-textil-shop.de/search?search=papierleder

Kork: https://www.hans-textil-shop.de/search?order=score&p=1&properties=e3985307ff2d449fb470db14fe958129&search=kork

Filz: https://www.hans-textil-shop.de/search?search=filz

