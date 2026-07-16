Nächster Schritt zum digitalen Procurement: Führender Nutzfahrzeughersteller setzt auf JAGGAER One

Mit der KI-gestützten Source-to-Pay-Plattform soll die Beschaffung von Betriebsmitteln und Services weiter automatisiert werden

Wien, 16. Juli 2026 – Die Source-to-Pay-Software von JAGGAER unterstützt die indirekten Einkaufsvorgänge der Daimler Truck AG. Dazu gehört die Beschaffung von IT‑Ausstattung genauso wie von Arbeitsschutzmaterialien, Schmieröl oder einer Fertigungsmaschine. Die JAGGAER Plattform begleitet dabei den gesamten Procure-to-Order-Prozess – ausgehend von der Bedarfsermittlung und Lieferantenauswahl über die Angebotsanfrage bis hin zur Bestellung. Die Einkaufsanforderungen werden zentral gebündelt, strukturiert gesteuert und durchgängig digital abgebildet. Dies erhöht die Transparenz und gestaltet Freigabeprozesse effizient. Insbesondere standardisierte Workflows und automatisierte Anfragen entlasten die Einkäufer.

KI erleichtert den Einstieg

Zu einem möglichst reibungslosen Umstieg auf das neue System trägt nicht nur die intuitive Oberfläche von JAGGAER bei. Damit den Mitarbeitenden der Wechsel auf die Plattform möglichst leichtfällt, unterstützt JAGGAER One auch durch „Guided Buying“. Die Lösung führt den Anforderer Schritt für Schritt durch die Prozesse, zeigt bevorzugte Lieferanten an und berücksichtigt Unternehmensrichtlinien automatisch. Dabei greift den Usern künstliche Intelligenz unter die Arme: So helfen Chatbots bei der Katalog-übergreifenden Suche nach Produkten. Dies beschleunigt die Arbeit und ist ein wirksames Mittel gegen Maverick Spend, also die Beschaffung außerhalb der definierten Prozesse.

„Unsere Erfahrung in der Automobilindustrie zeigt uns, dass die Unternehmen momentan sehr stark darauf achten, Kosten zu senken und spezialisierte und komplexe Arbeitsabläufe zu vereinfachen“, erklärt Bob O’Leary, Senior Vice President Sales Europe bei JAGGAER. „Wir sind überzeugt, dass unsere Branchenexpertise und unsere Procurement-Lösungen dazu beitragen, im Indirect Spend mehr Transparenz zu schaffen, die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu verbessern und Einsparungen sowie eine höhere Compliance zu realisieren.“

JAGGAER ist ein weltweit führender Softwareanbieter für Enterprise Procurement sowie Supplier Collaboration. Mit seinen KI-gestützten Lösungen setzt das Unternehmen entscheidende Impulse, um menschliche Entscheidungen zu verbessern und Geschäftsergebnisse schneller zu erreichen. JAGGAER hilft Unternehmen, komplexe Prozesse zu automatisieren und zu managen sowie eine resiliente, verantwortungsvolle und integrierte Lieferantenbasis aufzubauen. Seit über 30 Jahren bilden die bewährten, inzwischen KI-gestützten Branchenlösungen, Services und Partnerschaften die Grundlage der JAGGAER One Suite. Überall dort, wo intelligente und umfassende Source-to-Pay-Lösungen benötigt werden, deckt die Plattform sowohl die direkte und indirekte Beschaffung als auch sämtliche Upstream- und Downstream-Prozesse ab. Weltweit konzentrieren sich 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf, die Kunden von JAGGAER dabei zu unterstützen, Mehrwert zu schaffen, ihr Business zu transformieren und ihren Weg zum „Autonomous Commerce“ zu beschleunigen. Weitere Informationen unter https://www.jaggaer.com/de

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Bildquelle: Juergen Biniasch