Nächste Landesregierung muss gegensteuern

Mit Blick auf die jüngst veröffentlichte Studie des Pestel-Instituts zum Mangel an günstigem Wohnraum in Deutschland und speziell in Baden-Württemberg fordert der Branchenverband Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. (IWS) vonseiten der kommenden Landesregierung ein entschiedenes Gegensteuern.

Aus Sicht des IWS muss die Landeswohnraumförderung deutlich ausgeweitet, vereinfacht und beschleunigt werden. Der Verband fordert eine 1:1-Kofinanzierung der Bundesmittel durch das Land, schnellere Förderentscheidungen sowie wirtschaftlich tragfähige Förderbedingungen. Darüber hinaus plädiert der IWS für eine Absenkung der Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent, um Wohneigentum wieder erschwinglich zu machen.

IWS-Vorstand Axel Ramsperger warnt: „Wohnraummangel, explodierende Bau- und Energiekosten, fehlende Entwicklungsflächen und langwierige Verfahren setzen Baden-Württemberg zunehmend unter Druck. Deshalb muss die nächste Landesregierung dringend die richtigen Weichen stellen“.

Eine Untersuchung des Pestel-Instituts im Auftrag des Bündnisses Soziales Wohnen kommt zu dem Ergebnis, dass aktuell alleine in Baden-Württemberg knapp 200.000 Wohnungen fehlen. Am 8. März wird im Südwesten ein neuer Landtag gewählt. Mit Blick auf die Wahl wird der IWS in den kommenden Tagen ein umfassendes Positionspapier unter dem Titel „Mehr Raum. Mehr Tempo. Mehr Zukunft.“ präsentieren.

Über 20 Jahre IWS! Der IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V., ist ein 2004 in Stuttgart

gegründeter Verein, der die immobilienwirtschaftlichen Interessen in der Metropolregion

Stuttgart unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Anforderungen und Bedürfnisse vertritt.

Der IWS repräsentiert über 200 Mitglieder aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft

bzw. aus Branchen, die mit Immobilien zu tun haben. Ausführliche Informationen und eine

Übersicht der Mitglieder findet man unter: www.iws-stuttgart.de

Firmenkontakt

IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V.

Bettina Fuchs

Seyfferstraße 34

70197 Stuttgart

0711 27382485



http://www.iws-stuttgart.de

Pressekontakt

PresseCOMPANY GmbH

Achim Winckler

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

+49 711 2388634



http://www.pressecompany.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.