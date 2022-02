Nacken Schulter Massage Stuttgart – Kitty´s Thaimassage

Linderung von Verspannungen und Kopfschmerzen bei Kittys Thai Massage in Stuttgart genießen!

Nacken Schulter Massage Stuttgart – Kittys Thaimassage

Oft unterschätzt, dabei hat eine Massage des Nackens, der Schultern und des oberen Rückens eine große Wirkung! Kittys Thai Massage Stuttgart kann Ihre Schmerzen und Verspannungen lindern. Traditionelle Thaimassagen für Sie, Ihn und Partner.

Eingeschränkte Beweglichkeit des Kopfes, damit verbundene Schmerzen im Nacken und den Schultern sowie zusätzliche starke Kopfschmerzen sind leider vielen Menschen nicht unbekannt.

Nacken Schulter Massage Stuttgart bei Kittys Thai Massage genießen!

Ursachen für Schmerzen und Verspannungen sind zumeist:

– lange, oft sitzenden Tätigkeiten am Computer oder am Schreibtisch

– Stress

– langes Arbeiten im Stehen

Nacken Schulter Massage Stuttgart – Erholung und Entspannung tanken

15 Minuten – 15,00 EUR 30 Minuten – 25,00 EUR 60 Minuten – 45,00 EUR

Zusätzlich zu jeder unserer thailändischen Massagen in Stuttgart, können Sie auch eine Nacken-Schulter-Massage – 15, 30 oder 60 Minuten hinzu buchen. Beispielsweise nach einer Stunde Thai Ölmassage , erhalten Sie noch extra 15 Minuten eine Nacken Schulter Massage. So kann zum Abschluss Ihrer Massage, der Nacken-Schulter-Bereich noch einmal intensiv behandelt werden.

Oder Sie entscheiden sich für eine thailändische Rückenmassage bei Kittys Thai Massage in Stuttgart, ab 30 Minuten für 25,00 Euro geht es los. Vielleicht gönnen Sie sich im Anschluss noch eine Fuß-Reflexzonen-Massage? Sie können Ihren Termin telefonisch vereinbaren. Zudem können Sie auch Ihre Massage online bei uns in Stuttgart buchen – in Kittys Thai Massage Onlineshop. Natürlich sind Sie auch zu ZWEIT willkommen bei einer Paarmassage in Stuttgart.

Linderung Ihrer Beschwerden bei Kittys Nacken Schulter Massage in Stuttgart

Während unserer Thai Massage in Stuttgart dehnt und lockert die Masseurin die Muskeln im Bereich des Nackens, der Schultern und des oberen Rückens. Dadurch werden Ihre Verspannungen gelöst und Sie werden sich wieder schmerzfrei bewegen können. Regelmäßige Anwendungen lindern Ihre Beschwerden deutlich und wirken vorbeugend.

Was ist das Besondere bei Kittys Nacken Schulter Massage Stuttgart?

Bei Kittys Thai Massage Stuttgart erleben Sie eine tiefgehende Massage, die in die Muskulatur eindringt und dort Ihre Wirkung entfaltet. Es werden nicht nur die oberen Hautschichten geknetet. In Thailand ist die Thai Massage als heilsame Berührung bekannt.

Nacken Schulter Massage in Stuttgart für Sie, Ihn und Partner

Sanftes Drücken, auch „Walken“ wird diese sehr typische Technik bei unserer traditionellen Thai Massage Stuttgart genannt – angenehme Druckpunktmassage, verbunden mit Dehn- und Streckübungen. Kommen Sie zur Ruhe und schalten Sie vom Alltag ab. Bei uns gibt es keine Abtrennungen mit Vorhängen. Es erwarten Sie separate Räumlichkeiten, in gepflegten, thailändischen Ambiente. Kittys Thai Massage Stuttgart freut sich auf Ihren Besuch.

Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Professionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

Kontakt

Kitty´s Thai Massage

Michael Kammer

Unterländer Straße 73 A

70435 Stuttgart

071193309680

kittys.thaimassage@gmx.de

https://www.kittys-thaimassage.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.