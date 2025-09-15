NACHSCHAU: MOVA auf der IFA 2025 – KI-Haushalt im Praxischeck, Launches gestartet, Press-Material verfügbar

Berlin, 15. September 2025 – Unter dem Motto „Step Up, Move Ahead“ hat MOVA auf der IFA 2025 sein erstes ganzheitliches Indoor- und Outdoor-Ökosystem präsentiert – mit 12 Produktreihen, neuen KI-Funktionen für Robotik sowie zwei Flaggschiff-Produkten, die im September in den Verkauf gehen. Parallel dazu fiel der Startschuss für eine Markenpartnerschaft mit Luka Modrić.

Messe-Highlights im Überblick

– Z60 Ultra Roller Complete: Westeuropa-Launch zum 1. September. Der Premium-Saug- und Wischroboter setzt auf HydroForce™ Frischwasser-Mopp mit Druck, 28.000 Pa Saugkraft, MaxiReach™ für randnahes Reinigen und StepMaster™ 2.0 zum Überwinden von Hindernissen bis 8 cm* – konzipiert für Haushalte mit Teppichen, Kindern und Haustieren.

– M50 Ultra (Nass-/Trockensauger): Weltweit erster* klapp- und ausziehbarer Griff für das komfortable Reinigen unter niedrigen Möbeln. EdgeCoverage™ KI reduziert Wasserflecken an Kanten und beschleunigt die Routine im Alltag.

– Technologie-Ausblick 2026: ZEUS 60 (Treppen-Modul bis 25 cm Stufenhöhe), SIRIUS 60 (Assistenz-Arme für Ecken & unter Möbeln), LiDAX Ultra Mähroboter (UltraView™ 2.0 mit 3D-LiDAR & HDR-KI-Kamera) demonstrierten MOVAs Roadmap von smarter Reinigung bis präziser Rasenpflege.

– Markenbotschafter: Luka Modrić verstärkt MOVAs Positionierung als Premium-Marke mit Fokus auf Leistung, Präzision und verlässliche Automatisierung.

*28.000 Pa: interne Labormessungen; Ergebnisse variieren je nach Umgebung.

*8 cm: kombinierte Stufenhöhe aus internen Tests (Details siehe Press-Kit).

*“Weltweit erster“: laut Frost & Sullivan, Bericht-Nr. FS-2025-MPC-439377.

Für Redaktionen: Was jetzt relevant ist

– Press-Kit (aktualisiert): Bildmaterial, Datenblätter, Reviewer“s Guides und Messe-Assets: [ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y3Q7hNp64FyGsCwlh0i2-bgAYmt7banz]

– Tests & Muster: Begrenzte Review-Kontingente für Z60 Ultra Roller Complete und M50 Ultra verfügbar (Versand über das PR-Warehouse).

Story-Angles:

– Praxischeck „Frischwasser-Mopp vs. herkömmliches Wischen“

– „Hindernisse bis 8 cm“ – Eignung für Altbau & Teppichkanten

– Alltag unter dem Sofa: Klapp-/Teleskop-Griff am M50 Ultra

– Ausblick: Treppenmodul & KI-Assistenz – wohin sich Haushaltstechnik entwickelt

– Interviews & Statements: Gesprächsmöglichkeiten zu KI-Navigation, mechanischen Innovationen und Roadmap (Termine auf Anfrage).

MOVA steht für smarte Haushaltslösungen, die Technologie und Alltag nahtlos miteinander verbinden. Als globale Marke mit Innovationsgeist setzt MOVA neue Maßstäbe, um moderne Lebensräume für Familien weltweit zu gestalten. Mit wegweisenden Technologien und einem klaren Blick in die Zukunft schafft MOVA intelligente Produkte, die das tägliche Leben einfacher, effizienter und angenehmer machen.

Firmenkontakt

WEMOOVE

Mariana Serban

Rue Henri Moreau 27

92600 Asnières sur Seine

09113109100



https://de.mova-tech.com/

Pressekontakt

Plus Ai GmbH

Marco Albert

Merkurstr. 21

90763 Fürth

09113109100



http://www.techpresse.de