Nachlese Whisky & Tobacco Days 2023

Nach 3jähriger Coronabedingter Pause können die Veranstalter Thorsten Herold, MacMalt Whisky Home und Jens Tausch, Cigar & Spirits Consultant, auf ein wunderschönes und erfolgreiches Messewochenende am 28.10.-29.10.2023 mit zahllosen angenehmen Gesprächen, tollen Rückmeldungen und zufriedenen rund achthundert Besuchern zurückblicken.

Immer wieder wurde die hohe Fachkompetenz, die gelebte Freude am Whisky, der entspannte, freundliche Umgang und die (Zitat) „Wohlfühlatmosphäre“ gelobt. Gerade einige Whisk(e)y-Newcomer haben sich für die tolle Betreuung bedankt und fühlten sich sofort integriert und aufgehoben.

„Mit am meisten berührt hat uns dabei eine Aussage, die wir sowohl seitens der Aussteller als auch von zahlreichen Besuchern gehört haben: „Das ist hier, wie wenn man Nachhause kommt!““, freuen sich die beiden Veranstalter. Das gemeinsame Credo – Lebensfreude durch kultivierten Genuss – voll erfüllt.

www.whisky-tobacco.de

Die große Leidenschaft von Jens Tausch ist bereits seit Jahren die Sensorik in ihrer kompletten Bandbreite; beginnend mit der Analyse von Parfüm-Düften und der Passion für das Kochen in seiner Jugend, entdeckte er bereits mit 18 Jahren die Vielfalt des schottisches Wasser des Lebens, den Whisky. Daraus entstand eine grundsätzliche Faszination für hochwertige Produkte aus der Welt des Genusses. Die Begegnung mit der Zigarre war also unumgänglich.

Jens Tausch arbeitet unter anderem seit 2003 als freier Redakteur für das Magazin Cigar Journal, ehemals European Cigar Cult Journal. Das bilinguale Magazin für Fine Smoke und Savoir Vivre erscheint Europaweit, in Kanada und den USA.

Aufgrund der grenzüberschreitenden Fachkompetenz wurde Jens Tausch durch den renommierten Whiskygroßhändler Ian MacLeod Destillers Ltd. in eine Expertengruppe berufen, die alljährlich in Broxburn/Schottland den speziellen, streng limitierten Cigar Malt für das jeweilige Jahr auswählte.

Zudem leitet Jens Tausch deutschlandweit zahlreiche Seminare und Verkostungen rund um das Thema Spirituosen und Zigarre.

Kontakt

Cigar & Spirits Consultant

Jens Tausch

Beethovenstraße 4

35287 Amöneburg

0172-9470462



http://www.whisky-tobacco.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.