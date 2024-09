Nachhaltigkeit verstehen – in weniger als 3 Minuten!

Mit animierten Erklärvideos in kürzester Zeit schwierige Inhalte leicht verständlich und unterhaltsam vermitteln

Hamburg, September 2024 – Nachhaltigkeit ist in aller Munde, doch wie gelingt es, dieses komplexe Thema in Unternehmen verständlich und ansprechend zu kommunizieren? Viele Organisationen stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter, Kunden und Partner für Initiativen zur Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Hier setzt die Hamburger Agentur Scribble Video an, die mit ihren animierten Erklärvideos in kürzester Zeit schwierige Inhalte leicht verständlich und unterhaltsam vermittelt.

Animation als Schlüssel zu einfacher Kommunikation

Nachhaltigkeit umfasst weit mehr als nur den Umweltschutz. Es geht um soziale Verantwortung, wirtschaftliche Gerechtigkeit und umweltfreundliche Innovationen. Diese Vielschichtigkeit kann schnell überfordern, wenn sie nicht verständlich aufbereitet wird. Die Kunst liegt darin, komplexe Informationen so aufzubereiten, dass sie nicht nur verstanden, sondern auch verinnerlicht werden. „Unsere Videos bringen das komplexe Thema Nachhaltigkeit auf den Punkt und machen es für jedermann zugänglich“, sagt Carsten Müller, Gründer von Scribble Video.

Erfolgreiche Kommunikation durch präzise Visualisierung

Die Kommunikation von Nachhaltigkeit ist ein Balanceakt. Zu viele Informationen können überfordern, zu wenig Details lassen wichtige Aspekte weg und behandeln das Thema ohne Tiefgang. Scribble Video hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diesen Spagat zu meistern. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Erklärvideos hat die Agentur eine Methode entwickelt, um komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und gleichzeitig so zu visualisieren, dass sie leicht konsumierbar sind.

Nachhaltigkeit in weniger als 3 Minuten auf den Punkt gebracht

In der heutigen schnelllebigen Zeit bleibt oft wenig Raum, um sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Genau hier spielt die Länge der Videos eine entscheidende Rolle. „Ein Video sollte nicht zu lang sein, um die volle Aufmerksamkeit des Zuschauers zu halten“, erklärt Müller. „In dieser kurzen Zeit schaffen wir es, die wesentlichen Informationen so zu vermitteln, dass sie nicht nur hängen bleiben, sondern auch zum Handeln angeregt werden.“

Über 10 Jahre Erfahrung und viele zufriedene Kunden

Scribble Video kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Mit einer Vielzahl zufriedener Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen hat sich die Agentur einen Namen gemacht. Die Videos von Scribble Video wurden bereits in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen eingesetzt und haben dazu beigetragen, komplexe Themen für ein breites Publikum zugänglich zu machen.

Scribble Video wurde mit dem Ziel gegründet, die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, zu revolutionieren. Das kreative Team aus erfahrenen Experten bringt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und E-Learning mit. Diese Expertise ermöglicht es Scribble Video, komplexe Themen in fesselnde Geschichten zu verwandeln, die leicht verständlich sind und einen bleibenden Lernerfolg sichern.

