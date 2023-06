Nachhaltigkeit im To Go Verkauf von Softdrinks, Shakes und Eiskrem

Auch im Bereich der Einwegbecher für den Verkauf von Erfrischungen im Sommergeschäft werden nachhaltige Produkte immer gefragter.

Auch wenn der Sommer in diesem Jahr etwas auf sich warten lassen hat, geht er doch so langsam in die Vollen. Mit den steigenden Temperaturen zieht es die Menschen auch wieder mehr in die Einkaufsstraßen, Parks oder Event Areas, und kühle Erfrischungen erfreuen sich größter Beliebtheit.

Um Softdrinks, Smoothies, Shakes, Eiskrem, etc. an der freien Luft und bei verschiedenen Aktivitäten genießen zu können, sind Einwegbecher nach wie vor die praktikabelste Lösung. Dennoch darf man dabei natürlich die Abfallproblematik nicht aus dem Auge verlieren, und so halten auch hier nachhaltige Verpackungslösungen mehr und mehr Einzug.

Verpackungsspezialisten wie Pack4Food24, das B2B Bestell- und Informationsportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH aus Mitteldeutschland, sind stets darum bemüht, ihre Produkte immer nachhaltiger zu gestalten, und Alternativen für herkömmliche, problematische Einwegverpackungen zu finden. Gerade bei den Trink-, Eis- und Smoothiebechern für den Erfrischungsverkauf hat sich bereits viel getan. Klare Kunststoffbecher werden mittlerweile mehr und mehr aus recyceltem und wieder recycelbarem PET, bzw. rPET hergestellt, bei Eisbechern oder Trinkbechern aus Papier halten Varianten ohne zusätzliche Kunststoffbeschichtung Einzug, welche nach Gebrauch einfach im Altpapier entsorgt werden können. Neben den recycelbaren Kunststoff- oder Papierbechern finden sich zudem auch Bechervarianten aus alternativen Rohstoffen wie Zuckerrohr, Bagasse, Schilf oder Bambuspapier.

Bei vielen der nachhaltigen Becherlösungen muss man als Kunde auch aus Marketingsicht keinerlei Abstriche machen, denn individuelle Kunden- oder Werbedrucke sind bei zahlreichen Varianten realisierbar.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

