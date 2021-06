Nachhaltige Reisen und sanfter Tourismus in Asien

Auf und Davon Reisen bietet Touristen Einblicke in die Kulturen Asiens auf Rundreisen in kleinen individuellen Gruppen.

Der Reiseveranstalter Auf und Davon Reisen macht seinem Namen alle Ehre und bringt seine Gäste zu den schönsten Orten der Welt.

Doch was zeichnet die Reiseangebote des Veranstalter aus Gummersbach aus? Auf und Davon Reisen organisiert seit rund 20 Jahren Gruppenreisen nach Asien. Die Teilnehmer verreisen zumeist in kleinen Gruppen von 6-12 Personen. Zudem werden individuelle Privatreisen ab 2 Personen zum Wunschtermin angeboten. Das Team des Veranstalters ist außerdem immer wieder auf der Suche nach neue, ausgefallenen Festivals und besonderen Reisezielen. Mittlerweile bietet der Reisekatalog auch Reisen nach Europa und Afrika, in einige Länder Lateinamerikas sowie nach Australien und Neuseeland. Alle Angebote sind auf der Homepage https://www.auf-und-davon-reisen.de buchbar.

Die Mitarbeiter sind ĂĽber die Jahre stets in Bewegung geblieben und entwickeln fĂĽr ihre Kunden stets neue Reiseideen. Gleichzeitig wird die spezielle Art des landesnahen Reisens in kleinen Gruppen mit weltweiten Begegnungen forciert und auszubauen. Im Mittelpunkt stehen weltweite Reisen mit Begegnungen unterschiedlichster Kulturen, Menschen und Geschichten. Das Resultat sind unvergessliche Reisemomente fĂĽr die Urlauber!

Als langjähriges Mitglied im forum anders reisen e. V. – dem Verband fĂĽr nachhaltigen Tourismus in Deutschland – fördert das Unternehmen auĂźerdem verträgliche Reisen. Auf und Davon möchte positive Impulse und Anstöße fĂĽr Entwicklungen in den Reiseländern geben. Im Vordergrund steht der Tourismus im Einklang mit Natur, Umwelt und Menschen.

Bewusst verzichtet der Reiseveranstalter bei seinen Touren auf den Einsatz deutscher Reiseleiter. Stattdessen werden die Gäste mit Einheimischen Reiseführern auf den Weg geschickt, welche mit ihrer Tätigkeit ihre Familiem versorgen können. Und niemand kennt ein Land besser als die Menschen, die dort zu Hause sind. So können die eingesetzten Reiseleiter auch den direkten Kontakt zu anderen Einheimischen herstellen und eine Brücke zwischen den Kulturen aufbauen.

Wir sind spezialisiert auf sanften Tourismus in kleinen individuellen Gruppen. Wir legen Wert auf intensivem Kontakt zu den Menschen im Gastland und bieten unseren Gästen die Möglichkeit, Einblicke in die jeweiligen Kulturen weiterzugehen und auszubauen.

Kontakt

Auf und Davon Reisen GmbH

Jens Morawetz

LebrechtstraĂźe 35

51643 Gummersbach

02261 501990

Reisen@Auf-und-davon-reisen.de

https://www.auf-und-davon-reisen.de