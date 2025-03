Nachhaltige Produktion braucht intelligente Instandhaltung

Enrico Kabbe zeigt: Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche beginnt mit smarter Instandhaltung.

Die Lebensmittelbranche steht vor einem doppelten Spagat: Einerseits steigen die Energie- und Rohstoffpreise, andererseits fordern Verbraucher und Handel mehr Nachhaltigkeit, Transparenz und Ressourcenschonung. Diese Anforderungen lassen sich nur erfüllen, wenn die Produktionsprozesse stabil, effizient und ausfallsicher laufen. Enrico Kabbe, Geschäftsführer von maintech service, betont: „Viele Unternehmen unterschätzen die Rolle der Instandhaltung bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Wer seine Anlagen nicht im Griff hat, produziert ineffizient, verschwendet Ressourcen und riskiert Rückrufe.“

Besonders in einer Branche, die höchsten Hygiene- und Qualitätsanforderungen unterliegt, spiele die Wartungsstrategie eine zentrale Rolle. „Nur wenn wir Maschinen und Anlagen vorausschauend warten, können wir Energieverbräuche minimieren, Ausschuss reduzieren und Produktionsprozesse ressourcenschonend gestalten“, erklärt Kabbe. Dies wirke sich nicht nur positiv auf die Umweltbilanz aus, sondern sei auch ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. „Nachhaltigkeit beginnt in der Instandhaltung – das müssen wir klarer kommunizieren“, so Kabbe weiter.

maintech service bietet Unternehmen der Lebensmittelindustrie hierfür maßgeschneiderte Lösungen, die präventive, zustandsbasierte und vorausschauende Wartungsansätze intelligent kombinieren. „Unsere Kunden profitieren nicht nur von geringeren Kosten und höherer Anlagenverfügbarkeit, sondern gewinnen auch wertvolle Daten, um ihre Prozesse langfristig nachhaltiger zu gestalten“, erläutert Kabbe. Digitale Tools, smarte Sensorik und die gezielte Analyse von Wartungsdaten seien dabei unverzichtbare Instrumente. „Wer Nachhaltigkeit ernst nimmt, muss seine Instandhaltung transformieren, daran führt kein Weg vorbei“, lautet Kabbes Fazit.

maintech service unterstützt Unternehmen dabei mit einem klar strukturierten 4-Schritte-Plan: von der ersten Bestandsaufnahme bis zur kontinuierlichen Verbesserung. „Wir schaffen die Grundlage für eine zukunftsfähige, ressourcenschonende Lebensmittelproduktion“, fasst Kabbe zusammen.

Weitere Informationen und Kontakt zu maintech service finden Sie unter www.maintech-service.de.

maintech service ist Anbieter spezialisierter Industrieservices für den Mittelstand. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Industriemontage, Instandhaltung und Anlagenwartung. Mit einem erfahrenen Team garantiert maintech service die fachgerechte Installation, Instandhaltung und Wartung von Produktionsanlagen. Branchenspezifische Expertise und maßgeschneiderte Lösungen sorgen für höchste Effizienz und Qualität in der Metallverarbeitung, dem produzierenden Gewerbe, der Reinraumproduktion, der Kunststofftechnik und der Lebensmittelindustrie.

