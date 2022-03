Nachhaltige Fußpflegeserie Laja auf der Beauty

Die Bahner Feinwerktechnik, bekannt für innovative Fußpflegegeräte der Marke b-on-foot, stellt auf der Fachmesse Beauty vom 6. bis 8. Mai an Stand H40 in Halle 9 die Fußpflegeserie Laja vor. Die mit der Parfümeriegruppe Thiemann entwickelten, veganen und nachhaltigen Produkte folgen dem Lauf der Sonne: Von morgens bis über die Nacht finden sich wirksame Cremes, Sprays, Gels und Fußbäder für eine moderne Fußpflege.

Wie bei den innovativen Fußpflegegeräten von b-on-foot, die ihre Höchstleistungen mit Smartphone und Sprachsteuerung entfalten, hat die Bahner Feinwerktechnik nun Fußpflegeprodukte neu gedacht: Gemeinsam mit der Parfümerie Thiemann wurde eine Pflegeserie für die Füße entwickelt, die ohne Tierversuche, ohne tierische Bestandteile mit natürlichen Bio-Duftölen hergestellt und in recycletem Verpackungsmaterial ausgeliefert wird. Die trendige und attraktiv duftende Pflegeroutine folgt dem Lauf der Sonne: Von der Pflegecreme „Morgenröte“ über kühlende, belebende Fußbäder und Sprays, reichhaltige Tagespflege, Meersalz-Peelings und wohltuendes Gel reicht das Angebot bis zur Rhagaden-Hornhautsalbe „Mondlicht“. Das Farbspektrum der Verpackungen spiegelt Tageszeit und Stimmungslage wider. Fußpflege rund um die Uhr rückt die Füße ins Bewusstsein, die für Fortbewegung wie für sicheren Stand im Leben sorgen.

Das Angebot der Bahner Feinwerktechnik richtet sich ausschließlich an professionelle Fußpfleger/innen, Nagel- und Kosmetikstudios, Pflegeeinrichtungen – kurz gewerbliche Anwender, die ihren Kunden nachhaltige, vegane und wirksame Fußpflege zukommen lassen wollen. Der Vertrieb an Endverbraucher liegt in den Händen der Parfümeriegruppe Thiemann.

Auf der Fachmesse Beauty lohnt sich der Besuch an Stand H40 in Halle 9 noch mehr: Dort zeigt die Bahner Feinwerktechnik, wie Fußpflegegeräte der Zukunft funktionieren: Flüsterleise, sanft und mit höchstem digitalen Bedienkomfort wird die Nagelpflege zum Wellness-Erlebnis! Professionelle Anwender haben die Möglichkeit, die neue Pflegeserie Laja auszuprobieren und sich rechtzeitig damit zu versorgen. Wer sich vorab zum Besuch anmeldet, hat die Chance, ein Fußpflegegerät b-on-foot mini, einen stepwalker Trolley oder eine Fräserbox zu gewinnen!

Die Bahner Feinwerktechnik GmbH entwickelt und produziert seit über 20 Jahren in Deutschland professionelle Fußpflegegeräte für den Marktführer, die sich international in hohen Stückzahlen bewähren. Unter der Marke b-on-foot verwirklicht der Familienbetrieb nun seine Vision: Die nachhaltige Technik wird mit innovativer Sprachsteuerung und Touchbedienung verbunden, um Kosmetikgeräte zum Wohlfühlen

zu schaffen. Die Anwender bringen mit berührungsloser Bedienung, besserer Hygiene, frischen Farben und Musik mehr Komfort in die Hand- und Fußbehandlung.

