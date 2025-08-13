Nachhaltige Fassadengestaltung mit System

Effizient, langlebig, ästhetisch: SCHÄFER Lochbleche prägen ALDI Nords neue Fassaden

Neunkirchen, 13. August 2025. Gebäudehüllen schützen Bauwerke dauerhaft vor Witterungseinflüssen – und können weit mehr als das: Ihre Architektur vermittelt Design, Wertigkeit und Emotion. So wird die äußere Hülle zum sichtbaren Ausdruck der Corporate Identity eines Unternehmens. Als integrierter Prozesspartner für metallische Gebäudehüllen übernimmt BEMO Systems die Planung und Systemfertigung der Fassaden für die Discountmärkte von ALDI Nord. Die großflächige Gebäudehaut dieser Filialen kombiniert transparente Glasflächen mit zahlreichen Quadratmetern Aluminium-Lochblech, das mit einer Easy-to-Clean-Beschichtung ausgestattet ist. Die präzise Fertigung der Lochbleche liegt in der Verantwortung von SCHÄFER Lochbleche.

ALDI Nord verfügt über rund 2.200 Märkte in Deutschland. Die Märkte sind Teil der Aldi-Gruppe, welche insgesamt über 4.200 Läden in Deutschland zählt. Weiterhin eröffnen neue Filialen, bestehende Märkte werden regelmäßig modernisiert. Die Fassadensysteme für sanierte als auch neue Discounter-Märkte werden von BEMO geliefert. Die Beschaffung der Lochbleche von SCHÄFER Lochbleche erfolgt nach Bedarf. Bislang wurden über 200.000 Quadratmeter gelochte Aluminiumbänder von SCHÄFER Lochbleche an BEMO Systems geliefert.

„Unsere partnerschaftliche Geschäftsbeziehung mit SCHÄFER Lochbleche hat sich über die Jahre stetig vertieft – getragen von einer durchweg effizienten und zuverlässigen Zusammenarbeit. Reaktionszeiten und Kommunikation sind erstklassig. Besonders wichtig sind für uns Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und eine konstant hohe Produktqualität. SCHÄFER Lochbleche ist jederzeit in der Lage, auch größere Mengen innerhalb kürzester Zeit termingerecht zu liefern – und das stets zu unserer vollsten Zufriedenheit“, sagt Johannes Huber, Vertriebsleitung bei BEMO Systems.

Große Mengen in kurzer Zeit – Präzision unter Druck

Verarbeitet werden Coils als Rollenware in einer Stärke von einem Millimeter mit zirka 1.000 Meter je Coil aus mit BEMO-FLON beschichteten Aluminium. BEMO-FLON ist eine für BEMO entwickelte Spezialbeschichtung, von welcher sich auch starke Verschmutzungen oder Farbe – man denke an Graffiti-Vandalismus – entfernen lassen. Zur Anwendung kommen die Farbtöne Weißaluminium (RAL 9006) und Graualuminium (RAL 9007).

Die beschichteten Aluminium-Coils treffen bei SCHÄFER in Neunkirchen ladungsweise in Mengen von rund 20 bis 22 Tonnen ein. Für eine einzelne Fassade sind jeweils drei bis vier Tonnen Material erforderlich. Entscheidend ist die Verfügbarkeit in der benötigten Menge: Innerhalb eines Quartals liefert SCHÄFER perforierte Aluminium-Coils für bis zu 30 ALDI-Nord-Filialen – selbstverständlich in gleichbleibend hoher Qualität.

Nach der Anlieferung durchlaufen die Coils die Weiterverarbeitung: Sie erhalten die Lochung RV 5-8 und werden anschließend wieder als Coil aufgewickelt. Die Bearbeitung erfolgt vollautomatisch auf modernen Anlagen. Für die präzisen Lochungen kommen Stanzwerkzeuge aus dem hauseigenen Werkzeugbau zum Einsatz – ein Garant für konstante Fertigungsqualität und Liefersicherheit.

„Unsere Zusammenarbeit mit BEMO Systems basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Wir kennen die Anforderungen genau – und BEMO schätzt sowohl unsere kurzen Reaktionszeiten als auch unsere Verlässlichkeit in Fertigung und Abwicklung. Die Abläufe greifen reibungslos ineinander“, weiß Rüdiger Boller, Projektverantwortlicher im Vertrieb bei SCHÄFER Lochbleche, zu berichten.

Stark in der Vielfalt – sicher bei jeder Herausforderung

Das Portfolio von SCHÄFER Lochbleche umfasst mehr als 400 Lochbilder, die in unterschiedlichen Formen wie Rund-, Quadrat-, Lang- oder Hexagonallochungen ausgeführt werden. Gelocht werden diese Lochbilder in die Materialien Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Neben den vielfältigen Lochungen bietet das Unternehmen ein umfassendes Spektrum an Anarbeitungsleistungen, darunter Laserschneiden, Abkanten, Klinken, Stanzen, Entfetten, Pulverbeschichten, Lackieren und Eloxieren. Dadurch ist die Lieferung einbaufertiger Bauteile möglich – auch termingerecht Just-in-Time.

Der baden-württembergische Fassadenspezialist BEMO ist ein weltweit tätiger Systempartner für metallische Gebäudehüllen jeder Größenordnung. Mit einem eigenen Planungsbüro, das zu den größten Fachplanungsbüros für metallische Gebäudehüllen zählt, bietet BEMO Systems spezialisierte Dienstleistungen von der Planung über die Statik bis zur Lieferung von Dach- und Fassadensystemen aus einer Hand. Dabei arbeitet BEMO eng mit Bauherren, Generalunternehmern, Architekten und Ingenieuren zusammen und unterstützt sie in allen Projektphasen. Die Beschaffung der metallischen Halbzeuge erfolgt über bewährte Partner, darunter SCHÄFER Lochbleche.

Bild und Text als Download

Unter dem Motto „Lochbleche nach Maß – individuell und schnell“ bietet das Unternehmen SCHÄFER Lochbleche ein breites und kurzfristig verfügbares Sortiment qualitativ hochwertiger Lochbleche für alle Branchen und Einsatzbereiche. Mit hochpräzisen Werkzeugen kann das Unternehmen nahezu alle Wünsche der Auftraggeber hinsichtlich Material, Lochbild, Maß, Anarbeitung und Anlieferung erfüllen. SCHÄFER Lochbleche ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört

Firmenkontakt

Schäfer Container Systems

Burkhard Rarbach

Pfannenbergstr. 1

57290 Neunkirchen

02735 787-547



https://www.schaefer-lochbleche.de

Pressekontakt

Schäfer Lochbleche

Burkhard Rarbach

Pfannenbergstr. 1

57290 Neunkirchen

02735 787-547



http://www.schaefer-lochbleche.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.