Nachhaltige Erfrischung mit UNTOUCHED National Park Water

Das Hamburger Start-up UNTOUCHED listet ab Juni exklusiv in 49 Globus SB-Warenhäusern das erste Bio-Mineralwasser aus einer Nationalpark Quelle

“Der Klimawandel stellt ein Problem dar, vor dem wir nicht länger die Augen verschließen dürfen. Künftige Generationen sollen einen Planeten vorfinden, wie wir ihn erlebt haben. Durch bewussten Konsum und nachhaltige Produkte lassen sich Umweltbelastungen begrenzen. Wir wollen mit UNTOUCHED eine nachhaltige Lifestyle-Marke schaffen, die Umweltbewusstsein en vogue thematisiert.”, erklärt Gründerin Ulrike Sputh und fährt fort: “Die Marke UNTOUCHED steht für unberührte Naturprodukte in Bio-Qualität. Unser Anspruch ist es, die Welt ein bisschen besser zu machen und Menschen inspirieren, die Natur wieder zu entdecken und die wertvollen Ressourcen unserer Erde zu schützen.”

Der Nationalpark im Hunsrück, wo wilde Tiere und Pflanzen Schutz finden und sich das Ökosystem im Gleichgewicht befindet, bietet die besten Voraussetzungen für besonders reine und natürliche Produkte. Ranger schützen den Nationalpark vor dem Eindringen von Menschen mit Fahrzeugen und gewährleisten die Instandhaltung der natürlichen Flora und Fauna im Naturschutzgebiet. Fernab von menschlichen Verunreinigungen, Pestiziden und Industrieabfällen liegt im Naturschutzgebiet eine unberührte Mineralwasser Quelle. Aus der Tiefe wird das natürliche Mineralwasser an die Erdoberfläche gepumpt und in recycelte PET Flaschen gefüllt. Das Endprodukt ist UNTOUCHED National Park Water – das erste Bio-Mineralwasser aus einem Nationalpark, das sich aufgrund seiner natriumarmen Eigenschaften unter anderem bestens für die Zubereitung von Babynahrung eignet.

Für außerordentliche Reinheit und höchste Produktqualität wurde UNTOUCHED National Park Water das Bio-Siegel der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V. verliehen. Bio-Mineralwasser folgt dem Reinheitsgebot für Wasser und steht für pro-aktiven Wasser- und Umweltschutz. Das Bio-Siegel ermöglicht Verbrauchern höchste Qualität und nachhaltiges Engagement auf einen Blick zu erkennen.

Um die wertvolle Ressource Wasser für künftige Generationen in bestmöglicher Qualität zu erhalten, entnimmt UNTOUCHED der Quelle im Nationalpark nur so viel Wasser, wie diese eigenständig regenerieren kann. Die ökologisch und nachhaltig orientierte Unternehmensführung garantiert eine klimaneutrale Herstellung des Bio-Mineralwassers, bei der alle CO2-Emissionen kompensiert werden. Auch bei der Verpackung wird viel Wert auf Ressourcenschonung gelegt. Alle Flaschen bestehen zu 100 % aus recycelten Materialien. Das Start-up verpflichtet sich mit Leidenschaft dem aktiven Umweltschutz und engagiert sich für Aufforstungsprojekte in der Nationalpark Region. In Schulen betreibt UNTOUCHED Aufklärungsarbeit über nachhaltige Themen wie beispielsweise Recycling.

UNTOUCHED National Park Water legt den Grundstein für nachhaltige Innovationen mit echtem Mehrwert für Mensch und Umwelt. Derzeit umfasst das Sortiment eine stille sowie eine kohlensäurehaltige Variante Bio-Mineralwasser. Im Herbst sollen bereits erste Limonaden folgen. Der Leitgedanke von UNTOUCHED – zu Deutsch “unberührt” – macht neugierig auf weitere nachhaltige Produktkonzepte.

Ab Juni wird UNTOUCHED National Park Water national in allen 49 Globus SB-Warenhäusern erhältlich sein.

Mehr Informationen finden Interessierte auf Instagram @untouched_water und unter https://www.untouched-water.com

Die UNTOUCHED GmbH wurde 2021 gegründet, um Lifestyle Produkte mit nachhaltigem Anspruch zu schaffen. Das Hamburger Start-up fokussiert sich zunächst auf UNTOUCHED National Park Water – das weltweit erste natürliche Bio-Mineralwasser aus einem Nationalpark. Geschaffen von unberührter Natur im Hunsrück, handelt es sich hierbei um ein besonders reines Naturprodukt.

Durch eine klimaneutrale Abfüllung, den Einsatz nachhaltiger Verpackungsmaterialen sowie höchste Produkt-Qualität, zertifiziert durch das Bio-Mineralwasser Siegel, legt die UNTOUCHED GmbH den Grundstein für nachhaltige Innovationen mit echtem Mehrwert für Mensch und Umwelt.

Das Gründer-Team engagiert sich leidenschaftlich für den Schutz wertvoller Ressourcen und handelt im gesamten unternehmerischen Kontext nachhaltig. Die Mitarbeiter verfolgen mit selbst gewählten Projekten die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und geben zahlreiche Inspirationen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Entstanden sind beispielsweise Tierpatenschaften, Müllsammelprojekte in der Natur, Aufrufe zu Kleiderspenden und Bildungsprojekte zum Thema Nachhaltigkeit mit Kindern aus der Grundschule. Mit Projekten wie diesen will das Start-up seiner Vision, die Lebensqualität von Mensch und Tier zu verbessern, jeden Tag ein Stückchen näher kommen.

