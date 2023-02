Nachhaltig scharfe Messer von Kyocera

Die Kyocera Nature Series Keramikmesser bringen Nachhaltigkeit in die Küche!

Mit der neuen Bio Serie von Kyocera wird Kochen noch ökologischer. Durch den ergonomisch geformten Griff aus Bio-Plastik, das zum Großteil aus dem nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr gefertigt ist, fusionieren die nachhaltigen Keramikmesser perfekt mit Bio-Produkten. Das Resultat: leckere Gerichte.

Auch bei der Verpackung der Schneidwerkzeuge wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt und ganz auf Kunststoff verzichtet. Wie bei allen Küchenutensilien von Kyocera wird auch bei der Nature Series großer Wert auf Qualität gelegt. Die handgeschliffenen Keramikklingen werden aus besonders hochwertiger Zirkoniakeramik, einem sehr leichten und extrem harten Hightech-Material, gefertigt. Die dichte und glatte Klingenoberfläche ermöglicht einen präzisen und extrem scharfen Schnitt. Auch die Keramikmesser der Nature Serie behalten ihre Schärfe für einen bewundernswert langen Zeitraum. Die sehr scharfen Messer eignen sich ideal zum Schneiden von Obst und Gemüse, sowie Fisch oder Fleisch ohne Gräten / Knochen.

Kyocera Nature Series

Die handgeschliffenen Keramikklingen sind frei von Metall-Ionen und somit korrosionsfrei.

Die Nature Serie von Kyocera ist in verschiedenen Ausführungen wie dem Santoku Messer als Schälmesser oder Gemüse und Obst Messer erhältlich.

Preis: Ab 39,90 EUR – 74,90 EUR (variiert nach Messertyp)

Klingenlänge: 7,5 cm – 14 cm

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 298 Tochtergesellschaften (31. März 2022) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2022 belegte Kyocera Platz 665 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 83.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,42 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit vier eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH in Selb und Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 710.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 15.06.2022

