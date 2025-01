Nachhaltig, individuell, verlässlich: Logistik-Kennzeichnung von REA

Auf der LogiMAT 2025 zeigt der Vollsortimenter seine Systeme von Kennzeichnung bis Codeprüfung

Mühltal, 22. Januar 2025 – Moderne Codier- und Kennzeichnungssysteme gewährleisten Effizienz, Rückverfolgbarkeit und Compliance in Industrieprozessen. Als erfahrener Partner für Fertigung und Logistik stellt der südhessische Vollsortimenter REA seine industriellen Kennzeichnungssysteme, Etikettiertechnik und Codeprüfsysteme „Made in Germany“ auf der LogiMAT 2025 vor.

Kennzeichnung in der Industrie muss individuell, korrekt und dauerhaft lesbar sein – ob direkt auf Produktverpackung oder Versandkarton gedruckt oder mit herkömmlichen Etiketten oder Linerless-Etiketten aufgebracht. Mit seinen Systemen für berührungslosen Direktdruck (REA JET) und Etikettierung (REA LABEL) liefert der Spezialist REA Elektronik modernste Technologien für hochwertige Kennzeichnungen, die sich zudem nahtlos in die Produktionsinfrastruktur einfügen. Die Codeprüfsysteme des Geschäftsfelds REA VERIFIER komplettieren das Angebot zu Kennzeichnung und Verifizierung aus einer Hand. Auf der LogiMAT 2025 zeigt REA die Innovationen und Technologien aus seinem umfassenden Sortiment, das in Deutschland entwickelt und gefertigt wird und einen ausgezeichneten internationalen Ruf genießt.

REA LABEL Palettenetikettierer: wichtige Informationen auf bis zu drei Seiten

Größte Flexibilität in der Kennzeichnung geben die REA LABEL Palettenetikettierer. Sie drucken je nach Modell A4- oder A5-Etiketten im Hoch- und Querformat und applizieren sie im Durchlauf oder Stillstand auf bis zu drei Seiten der Palette. Dafür fügen sie sich mit ihrer modularen Bauweise nahtlos in die Fertigung ein.

Schnell und verlässlich: der REA LABEL High-Speed Servo-Etikettierer

Mit hoher Druckqualität und Spende-Geschwindigkeiten von bis zu 2.500 Etiketten pro Stunde steigert der servo-elektrische REA LABEL High-Speed Servo-Etikettierer deutlich den Automatisierungsgrad der Produktion: Versandgebinde mit variierenden Höhen erkennt er automatisch und platziert die Etiketten berührungslos per Druckluft exakt an der richtigen Stelle. Mit seiner modularen und kompakten Bauweise kann er individuell an die Kundenbedürfnisse und örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Preiswerte Inhouse-Lösung: Farbetiketten vom REA LABEL ColorJet 2

Ob in der Produktion, Logistik oder Automatisierung – wo hochwertige Farbetiketten „on demand“ für den industriellen Einsatz gebraucht werden, läuft der REA LABEL ColorJet 2 zur Höchstform auf. Der kompakte Farbetikettendrucker mit robustem, pulverbeschichtetem Gehäuse ist für kleine bis mittlere Druckvolumen eine preiswerte Alternative zur externen Druckerei. Einzeln oder in Serie bedruckt er kleine und mittlere Mengen Etiketten vollfarbig mit einer Druckbreite von bis zu 21 Zentimetern und in höchster Auflösung von bis zu 1.200 dpi.

Er kommt in drei Varianten. Beim Standardmodell REA LABEL ColorJet 2S kann das Etikett manuell mithilfe einer Abrisskante entnommen werden. Der REA LABEL ColorJet 2C schneidet Etiketten einzeln oder nach einem Druckjob mit einem Rundmesser ab. Der REA LABEL ColorJet 2P kann Etiketten 1 zu 1 vollfarbig drucken und spenden. Das Trägerpapier wird hierbei von einem externen Aufwickler aufgespult. Dieses System kann beispielsweise für Handarbeitsplätze, vollautomatisierte Applikationen oder in Kooperation mit einem Robotersystem eingesetzt werden. Es verfügt über eine flexible SPS-I/O Schnittstelle.

Alle REA-Etikettiersysteme können mit marktüblichen Druckmodulen betrieben werden (unter anderem von Novexx, CAB, SATO und Zebra).

REA JET UP: kontrastreicher Druck auf glatten Flächen

Auf der LogiMAT 2024 vorgestellt, ist der REA JET UP auf Piezo-Basis seither mit seiner innovativen Technologie ein vielgefragtes Multitalent. Das System druckt kontrastreich und zuverlässig Kennzeichnungen direkt auf die Verpackung. Das funktioniert auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen – denn UP steht für „Universal Print“. Ob für Papier, Karton oder Holz, gestrichene oder veredelte Verpackungen, für die Kennzeichnung stehen verschiedene Tinten zur Verfügung: von öl- und leicht lösemittelhaltig bis zu lichthärtend für Materialien, auf denen keine andere Tinte trocknen würde. Das empfiehlt den REA JET UP auch für die Kennzeichnung attraktiver und zugleich informativer Sekundärverpackungen. Das System druckt in Schreibhöhen bis zu 108 mm je kaskadierbarem Schreibkopf und mit bis zu 1.600 dpi, damit selbst kleine Zeichen sehr gut lesbar sind.

REA VERIFIER: Codes prüfen individuell oder inline

Bei der Optimierung der Druckqualität von 1D- und 2D-Codes, Verbesserung der Erstleserate und Einhaltung gesetzlicher Qualitätsvorgaben – auch nach internationalen Normen, GS1 und weiteren Spezifikationen – unterstützen die Code-Prüfgeräte von REA VERIFIER. Ein wichtiger Baustein zur Kostenreduktion aufgrund fehlerhafter Codes und mangelnder Code-Qualität.

Die Einführung der 2D-Codes im Einzelhandel – Stichwort: „2D in Retail“ – erweitert die lückenlose Rückverfolgbarkeit von der Transporteinheit bis auf das einzelne Produkt. Die Produktkennzeichnung erfolgt mit dem GS1 DataMatrix oder dem GS1 Digital Link, beispielsweise im QR-Code. Die Messgeräte von REA VERIFIER unterstützen die Kontrolle des korrekten Aufbaus der Daten in beiden Strukturen. Die grundlegenden Codeeigenschaften wie unter anderem Kontraste, Maßhaltigkeit und spezielle Codeeigenschaften werden gemäß der neuen Prüfnorm ISO/IEC 15415:2024 vermessen.

Die hohe Druckqualität, die mit den REA-Kennzeichnungssystemen erzielt wird, wie auch die genaue Qualitätskontrolle mit den REA VERIFIER Messgeräten sind essenziell für die Interoperabilität und hohe Prozesssicherheit (First Scan – First Read) in der gesamten Lieferkette. REA VERIFIER ist bei GS1 als Hersteller „2D in Retail“ readyness gelistet.

Erleben Sie REA vom 11. bis 13. März 2025 auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart: Halle 2, Stand 2A11.

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

Firmenkontakt

REA Elektronik GmbH

Reto Heil

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

+49 (0)6154/638-0



http://www.rea-jet.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.