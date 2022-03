Nachhaltig Erfolge in der P2P-Prozessautomatisierung mit KI

Auf dem SSON AP Automation Digital Summit 2022 schildert die BASF ihre Erfahrungen aus der weltweiten Eingangsrechnungsverarbeitung mit smart INVOICE von Insiders Technologies.

Kaiserslautern, 8. März 2022 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für intelligente Prozessautomatisierung, demonstriert gemeinsam mit seinem Kunden BASF auf dem SSON AP Automation Digital Summit 2022, wie mit der P2P-Prozessautomatisierung nachhaltig Erfolge erzielt werden können.

Über ihr bahnbrechendes Automatisierungsprojekt in der weltweiten Verarbeitung von mehr als 3,5 Millionen Eingangsrechnungen mit smart INVOICE berichteten BASF und Insiders Technologies bereits vor einem Jahr in dieser Veranstaltungsreihe. Als erstes KI-Tool, das jemals im P2P-Prozess des Chemiekonzerns eingesetzt wurde, veränderte die Cloud-Lösung von Insiders Technologies dessen Arbeitsweise erheblich und ermöglichte dramatische Effizienzsteigerungen für alle drei Service-Hubs weltweit.

In dieser Ausgabe des SSON AP Automation Digital Summit erläutert Dr. Katalin Velladics, Senior Process Expert Accounts Payable bei BASF Services Europe, am Dienstag, den 15. März, um 14:30 Uhr (CET), unter dem Titel „Turning your AI Tool from a One-Hit-Wonder to an Evergreen“, wie man mit dem richtigen Einsatz von KI nachhaltig Erfolge erzielt. Sie berichtet aus der Praxis, warum Vertrauen eine entscheidende Zutat für jede Interaktion zwischen KI und Mensch ist und wie man dieses schafft. Das P2P-Team der BASF lässt ausgefeilte Analysen und intelligente Steuerung Hand in Hand arbeiten, um kontinuierlich Verbesserungen zu erzielen.

Der SSON AP Automation Summit, eine digitale Fachkonferenz, die in diesem Jahr vom 15. bis 17. März stattfindet, hat sich zum Ziel gesetzt, den Weg in eine neue Ära der Prozessautomatisierung mit KI und Analytik aufzuzeigen. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, wie sie die Transformation des Eingangsrechnungsprozesses durch Automatisierung, KI und Analytik vorantreiben, den Spirit und Talente im Team fördern sowie mit Process Mining zur Verbesserung der Prozesse beitragen. Die Teilnahme an dem Event ist kostenlos, Interessierte müssen sich dafür lediglich vorab registrieren.

Dr. Katalin Velladics arbeitet seit 2010 für das European Shared Service Center der BASF. Als P2P Finance Senior Process Expert koordiniert sie die Optimierung der Kreditorenprozesse sowie die Digitalisierung und Automatisierung in der globalen P2P-Community der BASF.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung für die Fachkonferenz SSON AP Automation Digital Summit 2022: https://www.ssonetwork.com/events-ap-automation-summit

Weitere Informationen zur intelligenten Software für effiziente Purchase-to-Pay-Prozesse unter: https://insiders-technologies.com/de/p2p-automation

Insiders Technologies ist das erfolgreichste Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Das vielfach ausgezeichnete Produkthaus ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von KI-basierter Software für intelligente Prozessautomatisierung. Über 3.000 Unternehmen weltweit setzen für ihre Dokumentverarbeitung und Kundenkommunikation auf Insiders Produkte und Cloud-Services. https://www.insiders-technologies.com/

Firmenkontakt

Insiders Technologies GmbH

Dr. Stephan Stuhlmann

Brüsseler Str. 1

67657 Kaiserslautern

+49 631 92081 1639

s.stuhlmann@insiders-technologies.de

https://www.insiders-technologies.de/

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.