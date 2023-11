Nachhaltig effizient

BLANKE PERMATOP NATURE

Ob Sanierung oder Neubau, nachhaltiges Bauen ist in aller Munde. Wie können Bauherren, Planer und Handwerker das umsetzen, ohne auf anerkannte Techniken und Produkte zu verzichten? Bewährte Systeme liefern überzeugende Ergebnisse, diese mit nachhaltigen Komponenten zu verändern ist der Weg der Zukunft. Mit dem neuen und nachhaltigen Flächenheiz- und -Kühlsystem BLANKE PERMATOP NATURE kombiniert der Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems GmbH ressourcenschonenden Materialeinsatz mit optimierter Energieeffizienz dank schneller Regelbarkeit.

Besonders nachhaltig ist die neue Systemplatte aus nachwachsendem Stroh. Der regional verfügbare Rohstoff wird mit Kunstharz gebunden und verpresst. Die so entstandenen Platten werden auf Maß geschnitten, gefräst und im Anschluss das Aluminiumleitblech auf die Systemplatten gepresst. Bei einem späteren Rückbau sind Strohsystemplatten und Aluminiumleitbleche sortenrein trenn- und weiter verarbeitbar bzw. thermisch verwertbar. Dabei weist Stroh eine ausgeglichene CO2-Bilanz auf, da nur der CO2-Anteil freigesetzt wird, der zuvor in der Wachstumsphase als Kohlenstoff gebunden wurde.

Das wassergeführte Trockenbausystem wird in zwei Verlegeabständen von 25,0 Zentimetern und 12,5 Zentimetern angeboten. Damit lässt sich das neue Flächenheiz- und -Kühlsystem noch besser auf den jeweiligen Wärmeerzeuger wie Wärmepumpe, Holz, Pellets oder Gas abstimmen. In Verbindung mit einer objektbezogenen Planung, die ebenfalls von Blanke Systems angeboten wird, lässt sich so die Energieeffizienz nochmals steigern.

Nicht zuletzt spart die neue BLANKE PERMATOP NATURE CO2 ein, da auf klassischen Estrich verzichtet werden kann. Bei einer Fläche von 100 m2 entspricht das gut 1.000 kg CO2, wenn der Anhidrytestrich entfällt, bei Zementestrich wären es sogar rund 3.360 kg. Zum Ausgleich von Unebenheiten kommt stattdessen der selbstnivellierende BLANKE PERMATOP FILLER SF zum Einsatz. Auf nahezu allen Untergründen anwendbar, enthält die optimal auf das System abgestimmte Ausgleichmasse im Vergleich zum Estrich nur einen Bruchteil des Zementes und ist in nur drei Stunden getrocknet und belegbar.

Ebenfalls neu in dem BLANKE PERMATOP NATURE Flächenheiz- und -Kühlsystem sind nachhaltige Randdämmstreifen aus Wellpappe. Sie ersetzen die Dämmstreifen aus Kunststoff, sind bis zu 89 Prozent aus recycelten Papierfasern.

BLANKE PERMATOP NATURE ist mit einer Aufbauhöhe von nur 35 Millimetern inklusive der bewährten Entkopplungs- und Belagsträgermatte BLANKE PERMAT sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung zu verwenden. Projekte lassen sich schnell und einfach mit der eigens entwickelten BLANKE PERMATOP NAVIGATOR App planen. Neben einer ersten Übersicht über Preise und Mengen am Ende des digitalen Planungsprozesses lässt sich aus der App heraus auch ein objektbezogenes Angebot anfordern.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

