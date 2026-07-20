Nachfolge im Haus statt Verkauf an Investoren

Excellence-Award-Trägerin Heidi Kuls: Warum interne Nachfolge oft die bessere Alternative zum Investorenverkauf ist

PRESSEMITTEILUNG

Wenn der Verkauf an Investoren droht: Warum viele Unternehmer ihre beste Nachfolge-Option

übersehen

Ausgezeichnete Rednerin und Unternehmensnachfolge-Expertin Heidi Kuls zeigt, wie internes Potenzial aktiviert wird, wo Frustration und Ausstiegsgedanken bereits überwiegen

Oldenburg, 20.7.2026 – Beim Internationalen Speaker Slam von Hermann Scherer in Mastershausen wurde Anfang Juli Heidi Kuls, Gründerin von Legacyon Partners, mit einem Excellence Award ausgezeichnet. Die Bühne war nur der sichtbare Teil eines Themas, das für viele mittelständische Unternehmer über die Zukunft ihres Lebenswerks entscheidet: der Übergang aus dem eigenen Unternehmen – persönlich, menschlich, strukturell.

Der blinde Fleck vieler Unternehmer

In ihrer Beratungspraxis begegnet Heidi Kuls immer wieder demselben Muster: Ein Unternehmer möchte oder muss sich zurückziehen. Ein Nachfolger im eigenen Haus wäre da – ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, ein Familienmitglied. Doch weil die nötige Klarheit und Vorbereitung fehlen, wirkt dieser Nachfolger überfordert oder ungeeignet. Es entsteht Frustration auf beiden Seiten. Erst aus dieser Frustration heraus wendet sich der Blick nach außen: Am Ende steht scheinbar nur eine Alternative: der Verkauf an einen großen Investor – oder, wenn sich kein Käufer findet, die Schließung.

„Viele Unternehmer geben ihr Lebenswerk auf, weil sie glauben, es gäbe keine interne Lösung mehr. Dabei liegt das Potenzial oft direkt vor ihnen – es wurde nur nie mit der nötigen Klarheit und menschlichen Aufmerksamkeit entwickelt“, sagt Heidi Kuls.

Human M&A: Struktur trifft Menschlichkeit

Mit ihrem Ansatz Human M&A verbindet Heidi Kuls strukturierte Nachfolgeplanung mit einer klaren menschlichen Haltung. Ihre über 30-jährige unternehmerische Erfahrung – als Gründerin, Führungskraft und selbst als Käuferin und Verkäuferin von Unternehmen – fließt direkt in ihre Arbeit ein. Ihr Ziel: Frustration bei potenziellen Nachfolgern gar nicht erst entstehen zu lassen, sondern frühzeitig Klarheit, Struktur und Vertrauen aufzubauen, damit interne Nachfolge zu einer echten, tragfähigen Option wird – bevor der Gedanke an Fremdverkauf oder Schließung überhaupt nötig wird.

Als BAFA-registrierte Beraterin begleitet sie Unternehmer bei dieser Standortbestimmung, wobei eine öffentliche Förderung des Beratungsprozesses je nach Voraussetzungen ggf. förderfähig ist.

Über Legacyon Partners

Legacyon Partners mit Sitz in Oldenburg(Oldbg) begleitet Unternehmer Deutschland bei der Vorbereitung und Umsetzung ihrer Unternehmensnachfolge. Unter dem Leitsatz „Keep the Legacy.“ verbindet Gründerin Heidi Kuls strategische Beratung mit menschlicher Begleitung und macht Nachfolge zu einem Prozess, der Würde beim Loslassen und Freude beim Ankommen ermöglicht.

Mehr Informationen: www.legacyon-partners.de

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Heidi Kuls Legacyon Partners Oldenburg kontakt@legacyon-partners.de +49 15121284272 www.legacyon-partners.de

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