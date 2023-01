Nach Herzenslust kombinieren mit Mix & Match by Erwin Müller

Modische Homewear- und Nachtwäschekollektionen

Mit den Erwin Müller Mix & Match Kollektionen für Homewear und Nachtwäsche lässt sich der persönliche Lieblingslook ganz einfach kreieren. Im Shop erwinmueller.de können die einzelnen Teile nach Herzenslust kombiniert werden, auch in unterschiedlichen Größen und Farben.

Homewear für Sie und Ihn

Mit Mix & Match kann sich jeder seine eigene Homewear Kollektion zusammenstellen. Lange und kurze Hosen, Caprihosen, Langarm- oder Kurzarm-T-Shirts, Tops, Freizeitjacken und Hoodies, für jeden Einsatz und jede Jahreszeit das richtige Teil. Die Farben der Kollektionen sind so abgestimmt, dass sie perfekt miteinander harmonieren. Jeder Artikel kann einzeln bestellt werden. Es ist daher kein Problem, wenn für Oberteil und Hose unterschiedliche Größen benötigt werden.

Bei so vielen Kombinationsmöglichkeiten kann die Entscheidung schon mal schwerfallen. Kein Problem, im Shop kann man verschiedene Varianten ausprobieren, bis man den persönlichen Stil gefunden hat. Der weiche Interlock-Jersey sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, ist sanft wärmend und geschmeidig.

Die sportliche Homewear Kollektion für Herren ist sowohl für das heimische Workout wie auch für draußen geeignet. Lange und kurze Hosen lassen sich perfekt mit den kurzärmeligen T-Shirts kombinieren. Und für kühlere Tage ist die Freizeitjacke mit durchgehendem Reißverschluss eine gute Ergänzung. Die Farben Dunkelblau und Hellgrau harmonieren sehr schön miteinander.

Mix & Match für Sofa und Bett

Die neue Mix & Match Nachtwäsche-Kollektion von Erwin Müller ist viel zu schade nur für das Bett. Die schicken und bequemen Single-Jersey Hosen, Shirts und Nachthemden sind auch bestens zum Relaxen auf dem Sofa oder für den Sonntagsbrunch geeignet. Die Farben Rose und Petrol sowie die Hosen mit dem blumig verspielten Druckmuster bringen einen Hauch von Frühling ins Zuhause. Kurz- und Langarmshirts, lange Hose und Caprihose lassen sich perfekt kombinieren. Das Material begeistert durch sein angenehmes Hautgefühl und den hohen Tragekomfort. Es ist atmungsaktiv und pflegeleicht.

Unter Mix & Match by Erwin Müller sind auch einfarbige Homewear-Kollektionen für Damen und Herren zu finden. Alles lässt sich bestens miteinander kombinieren.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

