Nach erfolgreichem Start: „BBM Lokal“ kommt nach Berlin, Stuttgart, Köln und Leipzig

BBM Lokal in Hamburg und München erfolgreich / Austausch und Vernetzung für Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche in der Region / Weitere Veranstaltungen im Mai, September und Oktober

Mannheim, April 2026. Nach erfolgreichen Veranstaltungen in Hamburg und München setzt der Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) seine neue regionale Veranstaltungsreihe „BBM Lokal“ fort. Ziel ist es, das Fachwissen auf den neuesten Stand zu bringen und sich mit anderen in der Region ansässigen Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen zu vernetzen. Aufgrund der positiven Resonanz und der hohen Nachfrage werden im Mai weitere Termine in Berlin und Stuttgart angeboten, Köln und Leipzig folgen im September und Anfang Oktober.

Mit dem neuen Format schafft der Verband eine Plattform für Wissenstransfer und Vernetzung direkt in der Region. Im Fokus stehen konkrete Lösungen für die Praxis im Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Statt theoretischer Diskussionen erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Einblicke, Best Practices aus Unternehmen sowie Impulse zu aktuellen fachlichen und regulatorischen Anforderungen.

Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche stehen heute vor einer Vielzahl komplexer Aufgaben: Neben der Sicherstellung der UVV-Compliance und steuerlicher Fragestellungen gewinnen strategische Themen wie die Elektrifizierung von Flotten, der Aufbau von Ladeinfrastruktur sowie die Integration alternativer Mobilitätsangebote zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig gilt es, Car- und Mobility-Policies kontinuierlich weiterzuentwickeln und an neue rechtliche, technologische sowie organisatorische Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei müssen ökologische Zielsetzungen, wirtschaftliche Effizienz und die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in Einklang gebracht werden.

„Das Format bietet genau das, was unsere Mitglieder brauchen: relevante Inhalte, echte Praxiserfahrungen und persönlichen Austausch – und das alles regional, flexibel und kostenfrei“, sagt Melanie Schmahl, Bereichsleitung Qualifikation und Events beim Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Ein besonderer Mehrwert der Veranstaltung liegt in seiner regionalen Ausrichtung. Der persönliche Dialog auf Augenhöhe ermöglicht es, eigene Herausforderungen zu reflektieren, neue Perspektiven zu gewinnen und konkrete Lösungsansätze für den beruflichen Alltag mitzunehmen. Gleichzeitig entstehen nachhaltige Kontakte innerhalb der Region, die über den Veranstaltungstag hinaus Bestand haben.

Das Veranstaltungsformat ist bewusst flexibel konzipiert: Die Teilnehmenden können den gesamten Tag von 9:00 bis 16:00 Uhr nutzen oder dabei selbst entscheiden, welche Programmpunkte für sie relevant sind und entweder ganztägig, nur vormittags oder nur nachmittags teilnehmen. Interaktive Dialogformate, eine Zukunftswerkstatt, Workshops sowie praxisorientierte Fachimpulse stehen ebenso auf dem Programm wie ein gemeinsamer Mittagsimbiss, der weiteren Raum für Austausch bietet.

„BBM Lokal“ richtet sich an Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche sowie Mitarbeitende im Mobilitätsmanagement. Die Teilnahme ist sowohl für Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder kostenfrei. Anbieter und Dienstleister sind – sofern sie keine Fördermitglieder sind – nicht teilnahmeberechtigt.

Weitere Informationen zu Terminen und Anmeldung finden Sie unter https://www.mobilitaetsverband.de/bbm-lokal-wissen-und-netzwerken-in-ihrer-region.html

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Can Baltaci (stv. Vorsitzender, Fleet-Management Eppendorf Group SE & Co. KG), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

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