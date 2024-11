Nach 2000 Jahren enthüllt – Der von Jesus auserwählte Hirte bezeugt die Wirklichkeit der Offenbarung

Die Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, die in der koreanischen Religionsgemeinschaft große Aufmerksamkeit erregt, beendete am 23. erfolgreich ihre Veranstaltung „Shincheonji-Wortkonferenz: Beweis für die Erfüllung der Offenbarung“ im Peace Education Center in Cheongpyeong, Provinz Gyeonggi. Über 200 Pastoren verschiedener Konfessionen nahmen daran teil und berichteten, tief bewegt und erschüttert von der Predigt des Vorsitzenden Lee Man-hee gewesen zu sein.

„Die Zeit der Erfüllung der Offenbarung ist gekommen – Seht und glaubt an die Wirklichkeit“

Vorsitzender Man-hee Lee eröffnete seinen Vortrag mit der Aufforderung, ihn zu korrigieren, falls er etwas Falsches sage. Diese Bitte wiederholte er zweimal, was seine Offenheit und sein Vertrauen in die Wahrheit des Wortes unterstrich. Mit dieser Haltung gewann er das Vertrauen und die begeisterte Zustimmung der anwesenden Pastoren.

Er erklärte außerdem, dass das Bezeugen der in der Bibel aufgezeichneten Prophezeiungen und ihrer Erfüllung den Anweisungen Jesu entspreche. Er betonte, dass in den letzten 2000 Jahren niemand die Wirklichkeit der Offenbarung habe bezeugen können, da dies nur von jemandem möglich sei, der diese Ereignisse selbst gesehen und gehört habe. Über sich selbst sagte er, er sei ein solcher Zeuge, der die Erfüllung der Offenbarung gesehen und gehört habe. Er fügte hinzu, dass die Offenbarung heute erfüllt sei und Jesus einen Boten ausgewählt habe, um sein Wort zu verkünden. Er selbst sei dieser Bote und bezeuge das Wort gemäß den Anweisungen Jesu.

In seinem Vortrag legte Lee detailliert dar, wie jeder einzelne Vers der Offenbarung erfüllt worden sei, und untermauerte seine Aussagen mit konkreten Beweisen. Diese Ausführungen schockierten und erstaunten die anwesenden Zuhörer gleichermaßen.

Er betonte, dass es notwendig sei, eigene Gedanken und Urteile beiseitezulegen und stattdessen auf der Grundlage der Bibel an Gott zu glauben, da nun die Zeit gekommen sei, in der sich die Prophezeiungen der Offenbarung erfüllten. Er erklärte, dass jemand, der die Wirklichkeit der Bibel sehe und höre, sie aber nicht erkenne, vergleichbar mit einem Blinden oder Tauben sei. Anschließend forderte er die Anwesenden dazu auf, sich von einem oberflächlichen Glauben zu lösen und tieferes Verständnis zu suchen.

Lee warnte außerdem, dass gemäß der Schrift diejenigen, die zur Offenbarung etwas hinzufügen oder von ihr wegnehmen, keinen Zugang zum Himmel erhalten würden. Er stellte die Frage, ob es heute eine Kirche gebe, die weder etwas hinzufüge noch wegnehme. Mit Nachdruck rief er zur Reue, zum Verständnis der Erfüllung und zur ewigen Einheit mit Gott auf. Trotz seines hohen Alters von 93 Jahren beeindruckte seine kraftvolle und leidenschaftliche Botschaft die Anwesenden tief.

Pastor Kim Yong-ho von der presbyterianischen Kirche äußerte, dass ihn die Worte von Vorsitzendem Lee umso tiefer bewegten, je mehr er ihnen zuhöre. Er erklärte, dass er als Pastor häufig den Gedanken habe, er müsse Lees Vorträgen zuhören, um selbst ein besser geeigneter Pastor zu werden.

Ein weiterer Pastor der presbyterianischen Kirche ergänzte, dass die Worte von Vorsitzendem Lee, die sich mit der Realität der religiösen Welt auseinandersetzten, offenbar dazu beitragen würde, Konflikte zwischen Pastoren und Geistlichen zu lösen. Dies sei etwas, das Korea in der heutigen Zeit dringend benötige.

„Nicht nur eine Predigt, sondern der Beweis der Erfüllung“

Wie die Aussagen der Pastoren verdeutlichen, war der Vortrag von Vorsitzendem Lee weit mehr als nur eine gewöhnliche Predigt. Lee präsentierte konkrete Beweise für die Erfüllung der Offenbarung, indem er diese detailliert mit Bibelversen untermauerte. Jede seiner Erklärungen zum Ablauf und zu den Beweisen der Erfüllung der Prophezeiungen hinterließ die anwesenden Pastoren in tiefem Staunen, da sie die Verwirklichung der in der Bibel festgehaltenen Prophezeiungen miterlebten.

Ein Pastor, der lange mit der Interpretation der Offenbarung zu kämpfen hatte, sagte, dass er die Offenbarung bisher nur abstrakt interpretiert habe, doch heute zum ersten Mal die tatsächliche Erfüllung der Prophezeiung erkannt habe. Diese Lehren seien von entscheidender Bedeutung und müssten unbedingt von der koreanischen Religionsgemeinschaft beachtet werden.

Andere Pastoren äußerten ähnliche Meinungen und betonten, dass Vorsitzender Lee die Bibel in ihrer wahren Form bezeuge und die Wahrheiten der Offenbarung enthülle, die bisher missverstanden worden seien. Sie erklärten, dass das größte Problem der koreanischen Kirchen darin bestehe, die Prophezeiungen der Bibel nicht als Wirklichkeit zu erkennen. Die Shincheonji-Wortkonferenz biete eine klare Lösung für dieses Problem.

Ein Vertreter der Shincheonji-Kirche Jesu erklärte, dass diese Wortkonferenz nicht nur ein Vortrag gewesen sei, sondern ein Ort, an dem den Pastoren die Wirklichkeit der Erfüllung der Offenbarung bezeugt wurde. Er fügte hinzu, dass die Kirche weiterhin die Wahrheit verbreiten und aktiv mit der koreanischen Religionsgemeinschaft zusammenarbeiten werde, um die Wirklichkeit der Bibel weithin bekannt zu machen.

Diese Wortkonferenz wird als ein entscheidender Moment betrachtet, der den Pastoren lebendige Beweise für die Erfüllung der Offenbarung liefert und neue Maßstäbe sowie Veränderungen für den Glauben in der koreanischen Religionsgemeinschaft setzt.

