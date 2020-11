N3MO: Gesundheitsvorsorge für Patienten in Corona-Zeiten

Was niedergelassene Mediziner gerade jetzt für Ihre Patienten tun können …

Wie auch schon zu Beginn der Corona-Pandemie tritt bei Patienten in diesen Tagen erneut die Angst vor einer Infektion beim Arzt, Facharzt, Therapeuten oder Heilpraktiker hervor. Viele Praxen berichten über Absagen von Terminen – warten ab, und hoffen, dass die Situation sich wieder bessert.

Die Patienten sind derzeit stark verunsichert, und es sind gerade die niedergelassenen Mediziner, die in dieser Situation etwas Besonderes für Ihre Patienten tun können: Sie bieten Entscheidungshilfen und unterstützen die Menschen dabei, stark gegen Corona zu sein.

Erfahrungen mit von N3MO betreuten Praxen zeigen, dass eine spezielle unterstützende Kommunikation sehr dankbar von den Patienten aufgenommen wird. Denn Orientierungshilfen werden dringend benötigt.

Informieren, aufklären, inspirieren, motivieren

Viele Menschen fragen sich, ob sie in diesen herausfordernden Zeiten ihren Arzt aufsuchen sollen. Die Antwort lautet: ja, sie können und sollen sogar in die Praxen kommen. Gerade in Corona-Zeiten ist es von höchster Bedeutung, über ein starkes Immunsystem zu verfügen. Zudem ist das Ansteckungsrisiko in einer Arztpraxis aufgrund ausgefeilter Hygiene-Maßnahmen sehr gering. Dagegen bergen die Vernachlässigung der Gesundheitsvorsorge und das Ausbleiben von Therapien deutlich größere Risiken.

Durch Aufrechterhaltung der regelmäßigen ärztlichen Vorsorge- bzw. Früherkennungsuntersuchungen können gesundheitliche Risiken und Belastungen sowie erste Anzeichen von Krankheiten frühzeitig erkannt werden; dies meist noch bevor körperliche Beschwerden auftreten. Solche Untersuchungen, wie auch die Stärkung des Immunsystems, gehören ganz wesentlich zur Prävention.

Gesundheitsvorsorge ist durch Corona noch viel wichtiger geworden – das sollten die Patienten wissen. Die niedergelassenen Mediziner vor Ort bieten die besten Möglichkeiten, um dieses Wissen zu vermitteln.

N3MO hat für niedergelassene Mediziner – angepasst an die aktuelle Situation – Lösungen, Maßnahmen und Mittel entwickelt, um die Kommunikation zwischen Praxis und Patient deutlich zu verbessern.

Die Website “Gesundheitsvorsorge in Corona-Zeiten” zeigt auf, was Sie jetzt für die Patienten-Orientierung tun können und warum ein Herunterfahren der Praxis keine Lösung ist.

N3MO mit Sitz in Eckernförde hat sich auf Marketing-Kommunikation für niedergelassene Mediziner und Heilberufe spezialisiert. Spezielle Schwerpunkte sind Reputationsmanagement, Online- und Inbound-Marketing. Das Unternehmen bietet bundesweit umfassende Dienstleistungen für die kreative Online-Kommunikation, Datenschutz, Cyber-Sicherheit sowie strategische Beratung zur optimalen Positionierung im jeweiligen Markt.

N3MO arbeitet mit speziellen Konzepten, die sich von üblichen Maßnahmen deutlich abheben, z.B. mit dem elektronischen Patienten-Informations-System e|pat|in®, aber auch mit umfangreichen Leistungen im Bereich Kunden- bzw. Patienten-Beziehungs-Management (CRM).

Kontakt

N3MO UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Wolfgang Koll

Marienthaler Strasse 17

24340 Eckernförde

04351/666648-0

04351/666648-9

info@n3mo.de

https://www.n3mo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.