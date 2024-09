MYL BERLIN: Große Show zum 40 Jahre London Fashion Week

MYL BERLINs ‚Metamorphosis SS25‘: Berliner Underground-Kultur trifft auf 40 Jahre Londoner Fashion-Rebellion.

MYL BERLIN, die einzige deutsche Marke, die auf dem offiziellen Programm der Londoner Modewoche vertreten ist, wird am 16. September 2024 in Berlin ihre Kollektion „Metamorphosis SS25“ vorstellen und damit ein starkes Zeichen für Widerstandsfähigkeit und Identität setzen. Die Veranstaltung findet im atmosphärischen TREEHOUSE Berlin statt und wird per Livestream direkt mit dem globalen Mode-Epizentrum in London verbunden. Dieses Ereignis fällt mit dem 40. Jubiläum der London Fashion Week zusammen und markiert den Aufstieg von MYL BERLIN aus den Berliner Underground-Clubs an die vordersten Ränge der internationalen Modewelt. Eröffnet wird die Runway-Show mit einer 14-köpfigen Chor-Performance von „Spielhagen“, begleitet von einer Tanzperformance, choreographiert von Movement Director „Marie Zechiel“.

Der in der Industriestadt Itzehoe (Deutschland) geborene Designer, Seb SK, hinter MYL BERLIN verkörpert ein Leben voller Kontraste. Schon mit zwölf Jahren nähte er nachts heimlich, hin- und hergerissen zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen und seiner ungebrochenen Leidenschaft für Mode. Seine frühen Jahre im pulsierenden Berliner Nachtleben und in der Kunstszene förderten ein tiefes Verständnis für Selbstdarstellung, das ihn dazu brachte, seine wahre Identität als Künstler und Vertreter von Inklusivität zu erkennen.

Die „Metamorphosis SS25“-Kollektion ist der Höhepunkt dieser Reise – eine Geschichte, die Normen in Frage stellt, Vielfalt umarmt und neu definiert, was es bedeutet, ganz zu sein.

„Metamorphosis SS25“ von MYL BERLIN widerlegt die Vorstellung, dass ein zerbrochener Spiegel ein Zeichen von Unglück ist, und sieht die Schönheit in der Fragmentierung. So wie eine Discokugel das Licht in unzählige Richtungen reflektiert, setzt diese Kollektion die Fragmente der Identität zu einem neuen Ganzen zusammen, das noch heller leuchtet. Es ist eine Erzählung von Stärke, die aus Widrigkeiten entsteht, eine Hommage an die Vielfalt und eine Zurückweisung der binären Definitionen, die die Mode lange Zeit eingeengt haben.

Die Kollektion verbindet neo-futuristische Schnitte mit umweltbewussten Methoden wie Zero-Waste-Schnittmusterherstellung, umweltfreundlichen Farbstoffen und lokaler Produktion. Mit dem „Blind Casting“-Verfahren stellt MYL BERLIN die Oberflächlichkeit traditioneller Fashionshows in Frage und wählt die Models nach ihren Überzeugungen und Ambitionen und nicht nach ihrem Aussehen aus. Dieses Bekenntnis zur Authentizität stellt sicher, dass die gezeigte Vielfalt real und bedeutungsvoll ist und nicht nur ein Marketing-Trick.

„Jedes Stück in dieser Kollektion spiegelt die Schwierigkeiten und Erfolge wider, die uns geprägt haben“, sagt Sebastian SK, der Designer von MYL BERLIN. „Indem wir uns selbst treu bleiben, haben wir die Macht, die Welt um uns herum zu inspirieren und zu verändern.“

In einer Zeit, in der die Welt mit der Spaltung zu kämpfen hat, ist MYL BERLIN ein Leuchtturm der Einigkeit. Es ist eine Erinnerung daran, dass Mode eine starke Kraft für den sozialen Wandel sein kann. Als einzige deutsche Marke auf der diesjährigen Londoner Modewoche ehrt MYL BERLIN das Vermächtnis der Plattform, den Status quo in Frage zu stellen und die Grenzen dessen, was Mode erreichen kann, zu erweitern.

Journalisten, Moderedakteure und Brancheninsider sind eingeladen, diesen bahnbrechenden Moment mitzuerleben. Melden Sie sich an, um Ihren Platz bei der Show in Berlin zu sichern, Interviews mit dem Designer zu vereinbaren oder zusätzliches Medienmaterial anzufordern, indem Sie Ayham Hussein, Creative Director, unter press@mylberlin.com kontaktieren.

Über MYL BERLIN:

MYL BERLIN wurde 2018 mit der Mission gegründet, die konventionellen Normen der Mode zu durchbrechen. Durch eine einzigartige Mischung aus avantgardistischem Design, Nachhaltigkeit und Inklusivität ist die Marke schnell zu einem Symbol für das „New Normal“ in der Mode aufgestiegen. Anerkannt für seinen innovativen Ansatz, ist MYL BERLIN nun ein Vorreiter auf der globalen Bühne und durchbricht als einzige deutsche Marke auf der London Fashion Week Grenzen.

MYL BERLIN wird gesponsort und freundlich unterstützt von SCAVI & RAY, Sonett, Dall“Armi, Treehouse Berlin und Spielhagen.

Die After-Show Party ist open-end und die DJs sind die großartige Sarah Wild, shotbystanley und DJ Postmodern.

MYL BERLIN was founded in 2018 with the mission to disrupt the conventional norms of fashion. Through a unique blend of avant-garde design, sustainability, and inclusivity, the brand has rapidly ascended to become a symbol of the „New Normal“ in fashion. Recognized for its innovative approach, MYL BERLIN is now a trailblazer on the global stage, breaking barriers as the only German brand featured at London Fashion Week.

Firmenkontakt

MYL BERLIN

Seb SK

Elisabethkirchstr. 1

10115 Berlin

+49 (0) 30 585 82 01 70



http://mylberlin.com

Pressekontakt

MYL BERLIN

Ayham Hussein

Elisabethkirchstr. 1

10115 Berlin

+49 (0) 30 585 82 01 70



http://mylberlin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.