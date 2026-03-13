myfactory und mesonic Partner ERP 4 Business launcht ERP-Toolbox für Fertigung, Maschinenbau & Produktion

ERP 4 Business – zertifizierter myfactory-, mesonic- und Docuvita-Partner – bietet KMU in Fertigung, Maschinenbau und Automotive 100+ kostenlose ERP-Tools nach Registrierung

Wernigerode, Sachsen-Anhalt – ERP 4 Business, myfactory Partner, mesonic Partner und Docuvita Partner im DACH-Raum, stellt produzierenden Unternehmen ab sofort eine umfangreiche ERP-Toolbox mit über 100 interaktiven Werkzeugen bereit. KMU in Fertigung, Produktion, Maschinenbau und Automotive mit 10 bis 200 Mitarbeitern erhalten nach kostenloser Registrierung unter erp-4-business.de vollständigen Zugang.

Fehlende Vorbereitung als häufigste Ursache für gescheiterte ERP-Projekte

Bis zu 70 Prozent aller ERP-Einführungen überschreiten laut Studien Budget oder Zeitplan. Für Betriebe in Maschinenbau, Automotive und Metallverarbeitung ist die Ausgangslage besonders anspruchsvoll: Komplexe Produktionsprozesse müssen auf ein neues System umgestellt werden, ohne den laufenden Betrieb zu gefährden. ERP 4 Business setzt genau hier an – mit strukturierten Analyse-Tools, die Entscheider durch den Auswahlprozess führen, bevor das erste Beratungsgespräch stattfindet.

Werkzeuge gezielt für ERP in Fertigung und Produktion

Die ERP 4 Business Toolbox umfasst unter anderem einen ERP-Readiness-Check für Fertigungsbetriebe, ein SAP-Abhängigkeits-Analyse-Tool für Unternehmen mit Ablösebedarf sowie einen IT-Readiness-Check für Betriebe in Nachfolgesituationen. Weitere Instrumente decken Digitalisierungsgrad, Prozessreife und Schnittstellenanalyse ab – branchenspezifisch ausgerichtet auf ERP für Produktion und fertigungsnahe Prozesse.

ERP 4 Business: 20+ Jahre Erfahrung als myfactory Partner, mesonic Partner und Docuvita Partner

ERP 4 Business ist langjähriger zertifizierter Implementierungspartner für myfactory (Cloud-ERP, SaaS, DSGVO-konform, Hosting in Deutschland), Mesonic WinLine (on-premise/hybrid ERP) sowie Docuvita (Dokumentenmanagementsystem). Mit 75+ aktiven Kunden überwiegend in der Metall-, Maschinen- und Textilfertigung, einem eigenen Entwicklungsteam und einem E-Learning-Portal für myfactory Schulungen begleitet ERP 4 Business Fertigungsunternehmen durch den gesamten ERP-Lebenszyklus.

„Fertigungsbetriebe brauchen keinen Berater, der mit einer Präsentation ins Haus kommt. Sie brauchen erst einmal Klarheit über ihren eigenen Prozessreifegrad. Genau das leistet die ERP 4 Business Toolbox“, so das Team von ERP 4 Business.

Nach Registrierung sofort einsatzbereit

Die ERP 4 Business Toolbox ist unter erp-4-business.de nach kostenloser Registrierung vollständig zugänglich. Unternehmen, die im Anschluss eine individuelle Beratung wünschen, können direkt über das integrierte Kontaktformular eine unverbindliche Erstanfrage stellen. Als myfactory Partner, mesonic Partner und Docuvita Partner begleitet ERP 4 Business Fertigungsunternehmen von der Systemauswahl über die Implementierung bis zum laufenden Support.

Über ERP 4 Business

ERP 4 Business ist ein spezialisierter ERP-Partner für das produzierende Gewerbe im DACH-Raum mit Sitz in Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Als offizieller Servicepartner für myfactory, Mesonic WinLine und Docuvita unterstützt ERP 4 Business KMU in Fertigung, Maschinenbau, Automotive und Produktion mit 20+ Jahren Erfahrung, eigenem Entwicklungsteam und 75+ aktiven Kunden.

Weitere Informationen: https://erp-4-business.de Webseite

ERP 4 Business (Escape Consult GmbH & Co. KG, Wernigerode) ist ein zertifizierter myfactory Partner (seit 2004), mesonic Partner (seit 2025) und Docuvita Partner im DACH-Raum – spezialisiert auf ERP für Fertigung, Maschinenbau, Produktion und Automotive für KMU mit 10 bis 200 Mitarbeitern.

