myCo und onAcademy auf der tipps & tools Köln

Am 29.8.21 war es wieder so weit – die tipps & tools in Köln fand wieder statt und wir waren dabei. Die Ideenbörse für Seminare, Training und Personalentwicklung bot dieses Jahr 12 interaktive Sessions und sorgte für ordentlich viel Networking, Materialien und Literatur – es präsentierten erstklassige Referenten/innen ihre Themen.

Die SeedCom Gruppe war mit seinen Leistungen myCo, und zu der Crea Union GmbH gehörige Lernplattform onAcademy vertreten. Während myCo eine All-in-one-Bildungsplattform für einzelne Trainer und Coaches bietet, richtet sich onAcademy an Akademien, Firmen und HR Abteilungen.

Auf der diesjährigen tipps & tools stand die neue Optik der beiden Plattformen und die Updates der neuen Version 2.0 von onAcademy im Fokus. Die Highlights dieser Softwares sind die Möglichkeit, eine ganz eigene virtuelle Akademie zu starten. Man bekommt eine Vielzahl von Produkten geboten, die untereinander kombinierbar sind wie z. B. Kurse, Webinare, Tickets, Live-Sessions, virtuelle Klassenzimmer und Serien. Es ist eine Kommunikation mit allen Usern, und ein simples eigenes Gestalten von Webpages, Landingpages & Bookingpages möglich. Zusätzlich gibt es die Option, die bereitgestellten Lösungen/Lerninhalte im Abo und/oder einzeln zum Verkauf anzubieten.

Wir freuen uns, dass wir mit unseren Software-Lösungen auf der tipps & tools einen Mehrwert bieten durften und wieder nach langem Ausbleiben von Veranstaltungen Face to Face unserer Leidenschaft nachgehen konnten.

Mehr Information zur tipps & tools findet ihr unter: https://www.tippsundtools.de

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

Firmenkontakt

Crea union GmbH

Rainer Matla

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Pressekontakt

Crea union GmbH

Saskia Mahler

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.