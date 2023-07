My SAM launcht innovative Inventarisierungssoftware

Nürnberg, 18. Juli 2023 – Das Nürnberger Start-up My SAM hat eine innovative Inventarisierungssoftware entwickelt, mit der Unternehmen Geräte, IT-Hardware und andere Vermögenswerte effizient und nachhaltig verwalten können. Die cloudbasierte Lösung von My SAM deckt den gesamten Lebenszyklus von Assets – von der initialen Beschaffung bis zum Reselling von Altgeräten – ab.

Traditionelle Inventarisierungssoftware vernachlässigt oft vorangegangene Beschaffungsprozesse und nachgelagerte Aktivitäten wie die Entsorgung von Geräten oder die Kündigung von Leasingverträgen und Abonnements. Dies führt dazu, dass ungenutzte Geräte und Maschinen in Abstellkammern und Lagerräumen verweilen, ungenutzte Lizenzen und Abonnements regelmäßig verlängert werden und Unternehmen unnötigerweise neue Ressourcen erwerben, obwohl bereits ungenutzte und funktionierende Assets vorhanden sind. Zudem gestaltet sich die Erfassung der neuen Formen der Zusammenarbeit, wie z. B. die Beschäftigung im Home-Office oder das Arbeiten in hybriden Umgebungen, schwierig, da unklar ist, welche Hardware sich in Firmenräumen befindet und welche bei den Mitarbeitenden zu Hause genutzt wird.

My SAM hingegen bietet ein ganzheitliches Konzept, das diese Aspekte berücksichtigt. Die Plattform integriert ein anfragengesteuertes Beschaffungsportal, über das Mitarbeitende und Abteilungen Anfragen für neue Assets erstellen und deren Fortschritt verfolgen können. Unternehmen können dabei ihre eigenen Inventarisierungstaxonomien wie etwa Assetkategorien und Standorte erstellen und die Anwendung komplett auf ihre Bedürfnisse anpassen. Über QR-Code-Etiketten sind Informationen zu den Assets jederzeit aufrufbar und erleichtern periodische Inventarisierungen und Übergaben.

Simon Schramm, CEO von My SAM, erläutert den Mehrwert der Software: „Wir haben My SAM entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Inventarmanagement zu vereinfachen und Kosten zu sparen. Unsere Plattform deckt den gesamten Lebenszyklus von Geräten, IT-Hardware und anderen Assets ab. Indem wir den Fokus auf den gesamten Prozess und alle involvierten Abteilungen und Rollen legen, ermöglichen wir effizientes Handeln und eine optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen.“

Ein weiterer Schwerpunkt von My SAM liegt auf Benutzerfreundlichkeit und Mitarbeiterzentrierung. Die webbasierte Inventarisierungssoftware ist plattformunabhängig und kann auf verschiedenen Endgeräten genutzt werden, ohne zusätzliche Apps installieren zu müssen. Alexander Assimidis, CTO des Unternehmens, betont: „Die Nutzererfahrung steht für uns im Mittelpunkt. Wir haben bei der Entwicklung von My SAM großen Wert auf eine benutzerfreundliche Oberfläche gelegt und die Integration in bestehende Systeme erleichtert. So können Unternehmen die Software problemlos und ohne aufwändige Trainings in ihren Arbeitsalltag integrieren.“

Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit leistet My SAM einen wichtigen Beitrag. Marc Hußnätter, CFO von My SAM, erklärt: „Wir helfen Unternehmen, ihre alten Geräte umweltfreundlich wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Durch den Wiederverkauf an Reseller, die Überlassung an Mitarbeitende oder Spenden an gemeinnützige Organisationen können Unternehmen nicht nur Kosten einsparen, sondern auch ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren.“

Die Plattform von My SAM ist ab sofort verfügbar und richtet sich an Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen sowie an Bildungsträger, Schulen und staatliche Einrichtungen. Interessierte Unternehmen können auf der Website www.my-sam.io eine Demo buchen und Zugang zur Testversion erhalten.

Über My SAM:

My SAM bietet eine innovative Plattform für effiziente, kostensparende und nachhaltige Inventarisierung. Die cloudbasierte Inventarisierungssoftware digitalisiert den gesamten Lebenszyklus von Assets und wird als Software-as-a-Service (SaaS) Lösung angeboten. Die flexible und benutzerfreundliche Plattform richtet sich an Unternehmen aller Größen.

