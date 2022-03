Muttertagsgeschenke mit Herz von erwinmueller.de

Liebevolle Verwöhnideen für den Ehrentag aller Mütter

Am 8. Mai ist Muttertag. Eine gute Gelegenheit, Mama zu verwöhnen und mit kleinen Geschenken zu überraschen. Ein liebevoll arrangierter Muttertags-Brunch, Zutaten für eine kleine Wellness-Auszeit oder Dekoartikel und Küchenutensilien in Herzform, auf erwinmueller.de gibt es viele Ideen, um den Ehrentag schön zu gestalten.

Muttertags-Brunch

Mit einem Blumen-Arrangement, selbstgebackenem Kuchen und vielen Köstlichkeiten zum Brunch gelingt der Start in den Muttertag in jedem Fall. Ganz besonderen Charme strahlt der Tisch mit den Tischläufern „Springtime“ von Apelt aus. Die bunten Blumen auf rosafarbenem Grund wirken frisch und frühlingshaft, genauso wie die Tulpen in verschiedenen Farbkompositionen auf den Kaffeebechern.

Ideen für den Frühstückstisch

Ein liebevoll verzierter Kuchen in Herzform ist sicher ein Highlight auf dem Muttertags-Tisch. Mit der Backform „Granito“ ist das auch für ungeübte Kuchenbäcker kein Hexenwerk. Eine 4-fach Antihaftbeschichtung verhindert jegliches Anbacken und der Kuchen kann ganz leicht aus der Form genommen werden. Beim Verzieren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Eine schöne Idee sind auch Spiegeleier in Herzform. Möglich macht das der Spiegeleiformer von Westmark. Gemeinsam mit einem Pfannenwender mit ausgestanztem Herz sind das zwei Küchenaccessoires, die auch bei vielen anderen Gelegenheiten ihren Einsatz finden werden.

Deko-Artikel in Herzform

Bei Dekorationen in Herzform ist die Auswahl riesig. Neu und ein echter Hingucker sind LED-Herzen aus Holz zum Aufstellen. Die herzförmige Beleuchtung verbreitet romantisches Ambiente. Jeden Tag ein liebes Wort, das lässt sich mit dem Deko-Hänger „Herz“ realisieren. Die integrierte, abwischbare Tafel kann immer wieder mit neuen Texten beschriftet werden.

Kleine Wellness-Auszeit für Mütter

Mit Kissen, weichen Wohndecken und leichten Frottier-Bademänteln lässt sich im Handumdrehen eine Wellnessoase für Mama schaffen. Schick und besonders kuschelig sind die Erwin Müller Leichtfrottier-Bademäntel mit Kapuze, durchgehendem Reißverschluss und Kordelzug. Gestrickte Ringel verleihen diesem Badaccessoire einen modernen, erfrischenden Look. Gemeinsam mit einer schmuseweichen Wohndecke aus atmungsaktiver Baumwolle steht entspannten Stunden auf dem Sofa nichts mehr im Wege.

Ideal zum Entspannen ist ein Kissen, gefüllt mit Zirbenflocken. Durch die Körperwärme können die ätherischen Öle ihre volle Wirkung entfalten und tragen zum Wohlbefinden bei. Per Reißverschluss kann das Kissen geöffnet und die Flocken neu mit Zirbenöl beduftet oder ausgetauscht werden.

Fotos aus Baby- und Jugendzeiten machen Müttern besonders viel Freude. Erst recht, wenn diese Bilder auf ein Kissen gedruckt werden. Möglich macht das die “ manutextur“ von erwinmueller.de.

