Mut zahlt sich aus – Ludwigsburgerin räumt bei Internationalem Speaker Slam ab

Bettina Epple überzeugte mit ihrer leidenschaftlichen Rede über die Kraft der Veränderung und Verwirklichung von Träumen und sichert sich den begehrten Excellence Award.

Ludwigsburg /Wiesbaden, 19.03.2025 –

Nach Stationen in New York, Dubai, Wien, Hamburg und Dresden fand der Internationale Speaker Slam letzte Woche in Wiesbaden statt und zog 250 Teilnehmer aus 28 Nationen an. Der von Hermann Scherer ins Leben gerufene Event ist bekannt für seine kurzen, prägnanten Reden und forderte die Teilnehmer heraus, in nur vier Minuten ihr Publikum zu fesseln – nicht nur vor Ort, sondern auch weltweit per YouTube Livestream.

_“Lebt eure Träume!“_ verkündete die 56-Jährige mit strahlenden Augen. Dieser Satz zog sich wie ein roter Faden durch ihre Rede und verdeutlichte ihre Mission, Menschen zu motivieren, ihr volles Potenzial auszuleben. _“Es ist niemals zu spät, etwas zu verändern und für sich und seine Träume zu gehen“_, betonte sie mit Nachdruck und schaffte es mit ihrer authentischen Bühnenperformance emotional zu berühren und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen.

Ihre Rede war ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, die eigene Lebenszeit nicht zu verschwenden, sondern den eigenen Weg zu gehen. Sie ermutigte das Publikum, sich von Konventionen zu lösen und das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. _“Lebe dein Leben und nicht das der anderen. Leb deine Träume! Mach’s einfach!“_, rief sie den Zuhörern zu.

Die Jury, bestehend aus Experten von Wirtschaft, Medien und Speakerbranche, lobte Epples Authentizität und ihre Fähigkeit, das Publikum zu begeistern und betonte, dass ihre Botschaft gerade in der heutigen Zeit von großer Bedeutung sei. Der Excellence Award würdigt ihre überzeugende Performance, die Klarheit ihrer Botschaft und die Relevanz ihres Themas.

Für die ehemalige Marketingmanagerin, die 25 Jahren Konzernerfahrung in der Automobilindustrie mitbringt, war es die erste Teilnahme an einem Internationalen Speakerwettbewerb.

Bettina Epple ist selbst das beste Beispiel dafür, dass man in der Lebensmitte erfolgreich neu durchstarten kann: Mit über 50 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit, um ihrer Berufung zu folgen und unterstützt heute als Mentorin und zertifizierter Life Trust Coach andere Menschen dabei, ihre zweite Lebenshälfte mit Sinn und Erfüllung zu gestalten.

Mit der Auszeichnung beim Internationalen Speaker Slam hat die gebürtige Stuttgarterin, einmal mehr bewiesen, dass man mit Mut, Entschlossenheit und einer klaren Vision seine Träume verwirklichen kann.

Bettina Epple ist Mentorin für eine erfüllte zweite Lebenshälfte und Expertin für innere Veränderungsprozesse.

Als zertifizierter Life Trust Coach und Mindest Coach unterstützt sie Menschen 40+ dabei zurück zu ihrem wahren Selbst und innerer Stärke zu finden, um ihre Seele wieder zu befreien und ihr Leben anhand der eigenen Persönlichkeit, Gaben, Fähigkeiten, Werte und Wünsche neu auszurichten und ihr wirkliches Potenzial voll zu entfalten.

BE ECHT. FREI. DU.® steht für Freiheit in Geist und Seele, Echtheit, Persönlichkeit und Herz im Leben und im Tun. Dahinter verbirgt sich ein ganzheitlicher Ansatz für ein freieres und erfüllteres Leben in der zweiten Lebenshälfte.

Kontakt

Bettina Epple Coaching & Beratung

Bettina Epple

Beethovenstraße 38

71640 Ludwigsburg

0173

3141307



https://bettinaepple.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.