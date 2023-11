Musik-Verleger aufgepasst: Die Music-Domains sind auch eine Chance für Ihr Geschäft

Es gibt eine Reihe von guten Gründen, warum Musikverlage Music-Domains verwenden sollten.

Sie betreiben keinen Musikverlag, sondern lesen diesen Artikel aus Neugier. Ihnen möchte ich kurz erklären, was ein Musikverlag ist und welche Bedeutung Musikverlage besitzen.

Ein Musikverlag ist ein Unternehmen oder eine Organisation, die die Rechte an musikalischen Werken verwaltet und vermarktet. Musikverlage arbeiten eng mit Komponisten, Songwritern und Textdichtern zusammen, um ihre Werke zu veröffentlichen, zu bewerben und zu lizenzieren. Dies kann das Drucken von Notenblättern, die Veröffentlichung von Aufnahmen, die Vergabe von Aufführungsrechten und die Einziehung von Tantiemen für die Verwendung von Musik in verschiedenen Medien und Aufführungen umfassen. Musikverlage spielen eine wichtige Rolle in der Musikindustrie, indem sie Künstlern helfen, Einnahmen aus ihren kreativen Werken zu generieren und deren Verbreitung zu fördern. Sie alle kennen mindestens einen Musikverlag: Wenn Sie ein Gesangbuch in der Kirche in den Händen hielten, war es wahrscheinlich ein Gesangbuch des Schott Verlages. Sie kennen sicherlich auch Ralph Siegel. Er betreibt einen Musik-Verlag.

Die Einführung von speziellen Domain-Erweiterungen wie .music bietet Musikverlagen und Musikern eine einzigartige Gelegenheit, ihre Online-Präsenz zu stärken und ihre Markenidentität im digitalen Raum zu festigen. Hier sind einige spezielle Gründe, warum Musikverlage und die von ihnen betreuten Musiker Music-Domains registrieren sollten:

1. Branchenspezifische Identität und Glaubwürdigkeit: Die Verwendung einer Music-Domain vermittelt sofort eine klare Botschaft über den Inhalt der Website. Musikverlage und Musiker können ihre Zugehörigkeit zur Musikindustrie betonen und so das Vertrauen der Besucher stärken. Eine branchenspezifische Domain signalisiert, dass die Website relevante Informationen, Musik und Ressourcen bietet.

2. Markenschutz: Die Registrierung einer Music-Domain ermöglicht es Musikverlagen und Musikern, ihre Marken online zu schützen. Sie können sicherstellen, dass niemand anderes ihre Markenidentität missbraucht, indem er eine ähnliche Domain verwendet, um Verwirrung bei den Fans zu stiften oder schädliche Absichten zu verfolgen.

3. Suchmaschinenoptimierung (SEO): Suchmaschinen bevorzugen oft Domains, die den Inhalt der Website widerspiegeln. Eine Music-Domain kann dazu beitragen, die Sichtbarkeit in Suchmaschinen für relevante Suchanfragen zu erhöhen. Dies kann dazu beitragen, mehr Traffic auf die Website zu lenken und somit die Reichweite zu steigern.

4. Einprägsame und leicht zu merkende URLs: Eine kurze und prägnante Music-Domain ist einfacher zu merken und zu teilen als eine lange und komplizierte URL. Dies erleichtert die Mundpropaganda und das Teilen auf sozialen Medien, was wiederum die Bekanntheit und den Zugriff auf die Website steigert.

5. Bessere Platzierung bei Musikverzeichnissen und -portalen: Viele Musikverzeichnisse und -portale könnten speziell nach Music-Domains suchen, um relevante Inhalte aufzunehmen. Die Verwendung dieser Domain-Erweiterung könnte die Chancen erhöhen, in solchen Verzeichnissen gelistet zu werden, was wiederum die Auffindbarkeit verbessert.

6. Differenzierung von der Konkurrenz: In der Musikbranche gibt es eine starke Konkurrenz. Die Verwendung einer Music-Domain hebt Musikverlage und Musiker von der Masse ab und verleiht ihnen eine einzigartige Online-Identität, die im Gedächtnis bleibt.

9. Flexibilität: Musikverlage können ihre neue Musik-Domains problemlos auf bestehende Webseiten weiterleiten.

Sie hatten vielleicht einmal Gelegenheit, im Urlaub einen traditionellen Fischer zu beobachten. Er wirft nicht nur ein Netz aus, sondern mehrere. Denn er weiß: Mehr Netze bringen mehr Fische. Folgen Sie dem Beispiel des Fischers: Mehr Domains bringen mehr Traffic, damit auch mehr Kontakte.

Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern: Wenn man früher in Google nach einem Begriff suchte, wurden einem zig Unterseiten einer Domain vorgeschlagen. Google hat es inzwischen technisch unmöglich gemacht, dass geschickte SEO Experten zig Unterseiten von Webseiten in Google unterbringen. Für den Nutzer ist das von Vorteil, weil dadurch mehr unterschiedliche Angebote in den Suchergebnissen erscheinen.

Wenn Sie nun daran interessiert sind, doch Ihre Inhalte mehrfach in Google zu präsentieren, müssen Sie mehrere Domains verwenden.

Ob Sie eine Musik-Webseite, Musik-Blog oder Download-Seite für Musik betreiben, immer wäre es für mehr Sichtbarkeit in Google und anderen Suchmaschinen jetzt sinnvoll, Music-Domains zu registrieren und auf Ihre Seiten weiterzuleiten oder etwas abgeänderte Inhalte unter den neuen Music-Domains zu veröffentlichen.

10. Zukunftssicherheit: Mit der stetig wachsenden Bedeutung des Internets und der Digitalisierung der Musikindustrie ist die Sicherung einer relevanten Domain wichtiger denn je. Durch die Registrierung einer Musik-Domain stellen Musikverlage und Musiker sicher, dass sie auch in Zukunft in der digitalen Welt gut positioniert sind.

Insgesamt bietet die Registrierung einer Music-Domain Musikverlagen und Musikern eine Vielzahl von Vorteilen, von der Stärkung ihrer Markenidentität bis zur Verbesserung ihrer Online-Sichtbarkeit. Es handelt sich um eine strategische Investition, die dazu beitragen kann, den Erfolg in der Musikindustrie zu steigern und die Beziehung zu Fans und Kunden zu vertiefen.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/music-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/music-domains.html (English)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei!

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Bildquelle: Van3ssa