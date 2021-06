Musical-Ereignis des Jahres: Theater Lichtermeer startet mit Showsensation “Romeo und Julia” in die Open-Air-Musical-Saison 2021

Das Warten hat ein Ende. Das Theater Lichtermeer startet am 12. Juni in die Open-Air-Musical-Saison 2021 und präsentiert als Highlight den Klassiker “Romeo und Julia” in einer spannenden und völlig neuen Inszenierung. Hier trifft “The Greatest Showman” auf “Moulin Rouge”.

“Der Mensch lebt nicht vom Brot allein” – steht schon in der Bibel geschrieben. Kultur, Unterhaltung und Sport sind auch wesentliche Bestandteile unseres Lebens. Diese sind durch die Corona-Pandemie fast völlig zum Erliegen gekommen. Aber damit ist jetzt Schluss, denn der günstige Verlauf der Infektionszahlen erlaubt wieder Open-Air-Veranstaltungen. Natürlich unter strengen Auflagen, aber das Theater Lichtermeer hat ein Hygiene-Konzept erarbeitet, welches diese Auflagen erfüllt und allen einen sicheren Besuch der Veranstaltungen ermöglicht. Und so fällt am 12. Juni im niedersächsischen Hildesheim der Startschuss für die Open-Air-Musical-Saison 2021. Dabei gastiert das Theater mit seinen Musicals in sieben Bundesländern und 12 Städten.

+++ Neustart für die Kultur +++

Mithilfe des von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Förderprogramms “Neustart Kultur” wurde ein neues Musical-Festival auf die Beine gestellt, welches so sicherlich einzigartig in Deutschland ist. Das Theater Lichtermeer zeichnet sich nicht nur für die Produktion und Ausgestaltung des kompletten Programms verantwortlich, sondern bringt als Veranstalter alles mit, was man für die Umsetzung einer solchen Open-Air-Tournee benötigt. Eine große Theaterbühne, Sitzbänke, Gastronomie und Merchandise-Artikel. In den Shows kommt modernste Ton- und Lichttechnik zum Einsatz, so dass die Veranstaltungen in allen Belangen für die Zuschauer zu einem nachhaltigen Erlebnis werden.

+++ Sicher und Corona-konform +++

Um Corona-konform den entsprechenden Sicherheitsabstand zu gewährleisten, buchen die Gäste keine Einzelsitze, sondern bequeme Sitzbänke mit Rückenlehne, die für bis zu 4 Personen geeignet sind. Durch große Abstände der Bänke zueinander und weitere Abstands- und Hygienemaßnahmen auf dem Platz, wird eine höchstmögliche Sicherheit für die Besucher erreicht.

+++ Programm für Kinder und Erwachsene +++

Mit der Musicaltour 2021 gastiert das Theater Lichtermeer immer samstags und sonntags an einem Spielort. Samstagabend wird “Romeo und Julia” aufgeführt; Samstag- und Sonntagnachmittag werden zwei Kinderstücke im Wechsel gezeigt. Hierbei spielt das Theater mit “Jan und Henry – die große Bühnenshow” ( https://theaterlichtermeer.de/jan-henry) und “Das Dschungelbuch” ( https://theaterlichtermeer.de/das-dschungelbuch) zwei etablierte und beliebte Kindermusicals mit einer Altersempfehlung ab 4 Jahren. Selbstverständlich wird in allen Stücken live gesungen, getanzt und gespielt.

+++ Tourtermine 2021 +++

12.+13.06. Hildesheim – Volksfestplatz

19.+20.06. Göttingen – Schützenplatz

02.-04.07. Leipzig – Festplatz am Cottaweg

09.-11.-07. Neubrandenburg – Marktplatz Tollensesee

16.-18.07. Hamburg-Bergedorf – Frascatiplatz

23.-25.07. Cottbus – Viehmarkt

30.07.-01.08. Potsdam – Lustgarten

06.08.-08.08. Saarbrücken – Festplatz Saarterrassen

13.-15.08. Darmstadt – Messplatz

20.-22.08. Apolda – Festwiese

27.-29.08. Delmenhorst – Graftwiesen

03.-05.09. Itzehoe – Malzmüllerwiesen

Tickets gibt es unter: https://www.musicaltour2021.de

+++ Die Showsensation: Romeo und Julia mal ganz anders +++

“Romeo und Julia – Die Bühne der Welt” wird als Hauptstück auf der großen Musical-Open-Air-Tour im Sommer 2021 vom Theater Lichtermeer uraufgeführt. Die moderne Inszenierung spielt in London Ende des 19. Jahrhundert. Jules möchte ihrer Mutter beweisen, dass sie eine große Schauspielerin werden kann. Was liegt da näher, als sich einer Theatergruppe anzuschließen und dort in William Shakespeares “Romeo & Julia” als tragische Titelheldin zu glänzen. Und als Jules bei den Proben ihrem “Romeo” begegnet und sich beide unsterblich ineinander verlieben, scheint das große Glück zum Greifen nah. Doch Jules Mutter spinnt im Hintergrund fleißig Intrigen und alte Feindschaften bringen ungeahnte Gefahren. Stück für Stück zerfließt die Grenze zum Original und alles nähert sich dem unvermeidbaren Finale.

+++ Spannung, Humor und große Leidenschaft +++

Das Theater Lichtermeer erzählt die berühmteste Liebesgeschichte der Welt aus neuem Blickwinkel. In tiefer Verbeugung an William Shakespeares Original wird “Romeo & Julia” auf zwei Handlungsebenen erzählt, bis diese Ebenen nach und nach beginnen, miteinander zu verschmelzen. Humor, Spannung und die Leidenschaft der großen Liebe – vereint in einer neuen, aufwendigen Musicalproduktion. Fans der Filme “The Greatest Showman” oder “Moulin Rouge” werden von der Aufführung begeistert sein.

Weitere Informationen und ein Video mit dem Titelsong “Die Bühne der Welt”” gibt es unter: https://romeoundjulia-musical.de

+++ Medienkooperationen/Presseakkreditierungen +++

Wenn Sie als Medienvertreter:innen über die Lichtermeer Open-Air-Musical-Tour berichten und sich akkreditieren wollen oder eine Medienkooperation realisieren möchten, dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an presse@pr4you.de. Gern stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung, stellen Tickets für Verlosungen zur Verfügung, oder vermitteln Interviews mit den Initiatoren und Schauspieler:innen.

Weitere Informationen:

https://musicaltour2021.de/

Das in der Schleswig-Holsteinischen Stadt Itzehoe ansässige Theater Lichtermeer macht Musicals im Sommer 2021 wieder möglich. Und das als aufwändig produzierte Open-Air-Tournee durch 12 deutsche Städte. Zwei verschiedene Kindermusicals an den beiden Nachmittagen und ein wundervolles Abendmusical werden kleinen und großen Menschen das Träumen, Lachen und die Leidenschaft für das Theater zurück bringen. Unterstützt wird das Theater dabei vom Förderprogramm “Neustart Kultur” der Bundesregierung.

Weitere Informationen unter: https://www.theaterlichtermeer.de

