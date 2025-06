Music Travel Hideaways startet neue Rubrik „Kurzreisen“

Europas Musiklandschaften auf Reisen bequem entdecken: Aufregend und ergreifend

Europas bedeutendste Musikfestivals erleben und das ohne viel Organisation oder lange Auszeiten: Der exklusive Musik-Reiseveranstalter Music Travel Hideaways erweitert sein besonderes Portfolio um die neue Rubrik „Kurzreisen“. Die Rubrik richtet sich an alle, die Kultur intensiv erleben und gleichzeitig stilvoll entspannen möchten, in drei bis fünf Tagen.

Es sind besondere Auszeiten, maßgeschneidert und individuell für Genießer.

Mit der neuen Kategorie bietet Music Travel Hideaways kompakte, hochwertige Reisen zu den renommiertesten Festivals und außergewöhnlichsten Spielstätten Europas:

Bayreuther Festspiele

Berlin, Staatsoper und Waldbühne

Bregenzer Festspiele

Breslau, Wratislavia Cantans Festival

Flensburg u.a., Schleswig-Holstein Musik Festival

Hamburg, Elbphilharmonie

Salzburger Festspiele

Stuttgart, Jazzopen

Wiesbaden, Rheingau Musik Festival

Ob Klassik, Oper oder Jazz – jede Reise kombiniert exzellente Konzerttickets mit ausgesuchten Unterkünften, besonderen Hotels und Hideaways, kulinarischen Erlebnissen und kulturellen Insider-Tipps. Dabei steht die persönliche Note im Mittelpunkt: Music Travel Hideaways schafft individuelle Erlebnisse mit Sinn für Ästhetik, Emotionen und Entschleunigung.

„Kultur, die wirkt – auch wenn sie kurz ist“

„Unsere Gäste möchten kurze oder auch kurzfristige Inspiration, ohne auf Qualität zu verzichten. Mit den Kurzreisen schaffen wir Raum für intensive kulturelle Erlebnisse, ideal für ein verlängertes Wochenende oder eine kleine kreative Auszeit“, so der Geschäftsführer von Music Travel Hideaways, Jürgen Mamczek.

Die Kurzreisen sind Antwort auf den Zeitgeist. Sie verbinden beides: Wenig Zeitinvest und großer emotionaler Outcome.

Immer mehr Menschen suchen nach smarten, gehaltvollen Pausen vom Alltag, und das sind Reisen, die nicht nur entspannen, sondern auch inspirieren. Die neue Rubrik „Kurzreisen“ trifft diesen Zeitgeist: Sie macht Kulturreisen zugänglich, flexibel und gleichzeitig hochwertig. Also ideal für alle, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen.

Über Music Travel by JM GmbH:

Die Berliner Music Travel by JM GmbH bietet unter der Marke Music Travel Hideaways exklusive Reisen für Musik- und Kulturliebhaber an. Das Unternehmen verbindet sorgfältig ausgewählte Veranstaltungen mit außergewöhnlichen Unterkünften und persönlichem Service.

Kontakt

Music Travel by JM

Jürgen Mamczek

Ansbacher Str. 43

10777 Berlin

+49 30 21964804



http://www.musictravelhideaways.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.