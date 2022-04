Analysten haben kürzlich empfohlen, zwei Krypto-Token, Mushe (XMU) und Fantom (FTM), zu kaufen und zu halten, und hier ist der Grund dafür. Bei Tausenden von Token, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, könnte es eine Herausforderung sein, die richtigen zu finden, in die man investieren kann, insbesondere für neue Investoren, die noch Erfahrungen mit dezentralen Blockchains sammeln, um Transaktionen durchzuführen. Sowohl Mushe als auch Fantom machen das Investieren jedoch einfach, da sie beide mit Blick auf die Zukunft entwickelt wurden und Skalierbarkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit in den Vordergrund stellen, um sicherere und schnellere Erfahrungen zu bieten. Jeder, der an einer nahtlosen Investitionsmöglichkeit interessiert ist, könnte von dem, was diese Token bieten, enorm profitieren.

Die futuristischen Token haben deutlich niedrigere Gebühren als die meisten Kryptowährungen auf dem Markt. Leider ist dies etwas, das viele Krypto-Token den Anlegern nicht bieten können. Höhere Gebühren schrecken die Menschen oft von vornherein von einer Investition ab. Die niedrigen Gebühren tragen dazu bei, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Möglichkeit für Einzelpersonen zu verbessern, eine höhere Rendite durch den Kauf und das Halten zu erzielen. Darüber hinaus können Anleger so lange oder so wenig wie möglich investieren, um beträchtliche Gewinne zu erzielen. Obwohl diese Vorteile Grund genug für eine Investition sind, gibt es noch weitere Vorteile, von denen die Anleger profitieren können.

Da Mushe auf dem Constellations Hypergraph aufgebaut ist, bietet es ein Höchstmaß an Sicherheit. Der Constellations Hypergraph ist eine der sichersten Blockchains auf dem Markt und so sicher, dass das US-Verteidigungsministerium sie nutzt. Wer also eine viel sicherere Erfahrung beim Investieren machen möchte, kann dies mit Mushe tun.

Sowohl Fantom als auch Mushe können innerhalb weniger Sekunden Tausende von Transaktionen verarbeiten und dabei in kürzester Zeit auf Tausende von Knoten skalieren. Die Geschwindigkeit, mit der diese Transaktionen stattfinden, ist eine große Erleichterung für Personen, die Geld in dezentralisierte Token investieren und gleichzeitig noch mehr Geld aus den Investitionen machen wollen.

Investoren werden Mushe und Fantom aufgrund ihrer Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen einfacher finden, in sie zu investieren. Da Mushe mit der Layer_0-Technologie erstellt wurde, kann es mit jeder Blockchain verbunden werden, so dass die Anleger selbst entscheiden können, welche Plattform sie nutzen möchten. Die Bereitstellung einer individuelleren Erfahrung ist eine der obersten Prioritäten für Mushe, um sicherzustellen, dass die Anleger eine angenehme Erfahrung haben, die auf ihre persönliche Präferenzen zugeschnitten ist. Fantom ist nur mit Ethereum kompatibel, aber als die am zweithäufigsten verwendete Blockchain macht es den Abschluss dieser Transaktionen zu einer einfachen, stressfreien Erfahrung.

Analysten zufolge verfügen Mushe und Fantom über all die richtigen Funktionen, die ihre Token auf absehbare Zeit nützlich und wertvoll machen werden. Daher sollten diejenigen, die in Token investieren wollen, mit denen sie viel Geld verdienen können, den Kauf und das Halten über einen längeren Zeitraum in Betracht ziehen. Diese XMU- und FTM-Token, die schnell an Wert gewinnen können, ermöglichen es Anlegern, zum profitabelsten Zeitpunkt zu verkaufen, um die größtmögliche Rendite zu erzielen. Wenn Sie sich für eine Investition entscheiden, können Sie Ihre Token für nur eine Woche oder so lange wie möglich halten, um größere Gewinne zu erzielen.

Wer in diese futuristischen Token mit niedrigen Gebühren investieren möchte, die mehr Vorteile bieten als andere Kryptowährungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, sollte sich anmelden, um weitere Informationen zu erhalten unter www.mushe.world.

XMU is a decentralised token which facilitates peer to peer interaction, rewards and governance. This plays a major role within our ecosystem, providing liquidity to our exchange and a harmonious user experience.

