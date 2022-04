Mushe (XMU) kämpft gegen Lucky Block (LBLOCK) um die größte Krypto-Einführung des Jahres 2022

Neue Krypto-Token erobern den Markt im Jahr 2022 im Sturm. Klicken Sie hier, um mehr über XMU zu erfahren und zu sehen, ob er die Nummer eins der neu eingeführten Vermögenswerte des Jahres ist.

Wenn uns Q1 etwas über den Kryptomarkt gelehrt hat, dann, dass der Boom noch lange nicht vorbei ist und dass dies ein weiteres Rekordjahr werden wird. Es dreht sich jedoch nicht alles um BTC und ETH. Mehrere neue Münzen haben den Markt in diesem Jahr aufgemischt – oder werden es tun – und XMU wird sich als die größte Krypto-Neueinführung des Jahres 2022 behaupten.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung erfahren Sie hier alles, was Sie über Mushe und seine Chancen, Lucky Block als beste neue Kryptowährung des Jahres abzulösen, wissen müssen.

Mushe (XMU) wird auf den Erfolg der neuen Münzen aufbauen

Während Mushe am 18. April 2022 durch einen Vorverkaufsprozess über www.mushe.world verfügbar gemacht wird, wird der neue digitale Vermögenswert erst am 4. Juli offiziell eingeführt. Analysten bezeichnen ihn schon seit einigen Wochen als die heißeste Neueinführung des 2. Quartals und erwarten eine deutliche Rallye, sobald er in den öffentlichen Ledger aufgenommen wird.

Diese Vorhersagen werden durch den Erfolg der Layer 0-Blockchain-Assets in den letzten sechs Monaten angeführt, wobei sich Titel wie ATOM (Cosmos) und AVAX (Avalanche) außergewöhnlich gut entwickelt haben.

Neben dem Erfolg von Layer 0, der die Existenz von Blockchain-Netzwerken wie Bitcoin ermöglicht, können Krypto-Enthusiasten auf den Erfolg neu eingeführter Token zu Beginn des Jahres 2022 hoffen.

Die bemerkenswerteste Kryptowährung des Jahres war bisher LBLOCK (Lucky Block), die die Begeisterung ihrer Spielergemeinschaft nutzte, um bei ihrem Vorverkauf einen Rekordbetrag von 5,8 Mio. $ zu erzielen, bevor sie Ende Januar in den öffentlichen Ledger aufgenommen wurde. Innerhalb des ersten Monats kauften 40.000 Investoren Token, die als Katalysator dafür dienten, dass dieser Coin am schnellsten eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar überschritt.

Der Wert der LBLOCK-Token verzehnfachte sich anschließend bis Ende Februar von 0,00093 $ auf 0,009486 $. Inzwischen ist der Wert zwar auf etwa 0,002 $ gefallen, aber er war eine großartige Investition für Vorverkaufsinvestoren. Experten prognostizieren, dass frühe XMU-Investoren ähnliche – oder sogar noch bessere – Ergebnisse erzielen könnten.

In Zukunft werden Investoren in der Lage sein, eine Mushe-Wallet zu eröffnen, um Token zu halten und zu tauschen, ein Mushe-Verse-Konto und einen Metaverse-Bankplan, der es Ihnen ermöglicht, XMU-Token auszugeben und zu verdienen – diese Fähigkeit, dies über mehrere Metaversen hinweg zu tun, ist eines der vielen Merkmale, warum Mushe eine große Chance haben sollte, die Rekorde zu brechen, die bereits im Jahr 2022 gefallen sind.

Wie hoch kann Mushe klettern?

Der Erfolg von LBLOCK hat gezeigt, dass die Anleger aktiv nach neuen Münzen suchen, nachdem sie bei BTC und anderen langjährigen Münzen den Anschluss verpasst haben. In der Zwischenzeit gab es für eine Reihe von Münzen in Q1 viel positive Bewegung. Im Januar verzeichneten u.a. OMI (15034%), GALA (10891%) und AXS (10598%) ein enormes Wachstum.

LBLOCK hat sich erstaunlich gut entwickelt und damit bestätigt, dass neue Kryptowährungen kurz nach ihrer Einführung massive Renditen erzielen können. Wenn Mushe so viele Vorverkaufsinvestitionen erhält, wie es die Begeisterung von Experten und Krypto-Enthusiasten vermuten lässt, könnte er in Q3 die Nummer eins werden.

Erfahren Sie mehr über Mushe (XMU)

Offizielle Website: https://www.mushe.world/

Vorverkaufsregistrierung: https://portal.mushe.world/sign-up

Telegram: https://t.me/MusheWorldXMU

Twitter: https://twitter.com/Mushe_World

Instagram: https://www.instagram.com/mushe_world/

Digital token creators

Kontakt

Mushe World

Mushe World

Paul Street 86

EC2A 4NE London

00000000000

contact@mushe.world

https://www.mushe.world/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.