Museumsbeleuchtung die es auf den Punkt bringt

Zoomstrahler und Konturenstrahler bieten bahnbrechende Vorteile in der Museumsbeleuchtung

Berchtesgaden 18.01.2024

Die Zoomstrahler von LED Explorer bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Beleuchtung auf den Punkt zu bringen.

Mit einer variablen Zoomfunktion leuchten diese Zoomstrahler eine präzise Anpassung des Lichtkegels auf jedes einzelne Ausstellungsstück.

Diese Flexibilität erlaubt es den Kuratoren in und Beleuchtungsexperten, das Licht perfekt an die individuellen Anforderungen der Exponate anzupassen,

ohne aufwendige Veränderungen an der Beleuchtungsanlage vorzunehmen.

Ebenso beeindruckend sind die Konturenstrahler von LED Explorer, die mit ihrer präzisen Lichtlenkung eine brillante Akzentuierung von Kunstwerken gewährleisten.

Die Konturenstrahler schaffen eine fokussierte Beleuchtung in Museen und Galerien, die die Formen und Details der Exponate hervorhebt und somit eine immersive Museums- Atmosphäre schafft.

Diese Stromschienenstrahler bieten eine ausgezeichnete Lichtqualität und eine ästhetische Integration in die Architektur des Museumsraums.

Ein weiterer entscheidender Vorteil dieser LED Explorer Produkte ist ihre Energieeffizienz. Durch den Einsatz modernster LED-Technologie bedeuten Zoomstrahler und Konturenstrahler eine nachhaltige Beleuchtungslösung, die den Energieverbrauch reduziert und gleichzeitig eine optimale Ausleuchtung gewährleistet. Museen minimieren die Umweltauswirkungen durch den Einsatz von LED und sparen langfristig Betriebskosten ein.

„Die Museumsbeleuchtung ist eine anspruchsvolle Kunstform, die ein tiefes Verständnis für Licht und Raum erfordert. Mit unseren Zoomstrahlern und Konturenstrahlern bieten wir den Kuratoren und Beleuchtungsexperten die Werkzeuge, um die Schönheit der Kunstwerke auf ein neues Level zu heben“, sagt Karl Heinz Thias, Entwickler bei LED Explorer.

„Unsere Produkte vereinen Innovation, Ästhetik und Nachhaltigkeit, um den Anforderungen moderner Museen gerecht zu werden.“

LED Explorer setzt damit erneut Maßstäbe in der Lichttechnologie und unterstreicht seine Position als Vorreiter und Entwickler in der Branche.

Museen weltweit werden von den herausragenden Eigenschaften der Zoomstrahler und Konturenstrahler profitieren, um ihre Sammlungen mit einer einzigartigen Lichtinszenierung zu präsentieren.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

