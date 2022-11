Mundpflege: Gesundes Zahnfleisch – gesundes Leben

Welches Produkt zur Zahnzwischenraumreinigung ist das Richtige für mich?

Selbst wenn es manchmal schwerfällt, sich aufzuraffen – es fühlt sich immer gut an, wenn wir etwas für uns selbst, unseren Körper und unser Wohlbefinden tun. Dazu gehört auch die richtige Zahnpflege, bei der es nicht nur um ein frisches Gefühl und saubere Zähne geht – wir tragen damit auch zu unserer allgemeinen Gesundheit bei. Oft wird dabei aber die Reinigung der Zahnzwischenräume vernachlässigt, die einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Zahn-, Mund- und Allgemeingesundheit hat. Grund genug, sie sofort zur Routine zu machen! Unterstützung erhalten wir dabei von SUNSTAR GUM®: Mit der 21-tägigen #gumzahnpflegechallenge hilft die beliebte und hochwertige Dental-Marke dabei, spielend leicht eine optimale Zahnpflegeroutine zu etablieren. Im breiten GUM-Sortiment findet zudem jede*r das passende Hilfsmitteln zur Interdentalreinigung, das am besten zu den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben passt.

Der Schlüssel zu einem gesunden Mundraum liegt in einer möglichst gründlichen Entfernung des weichen Zahnbelags. Wird diese sogenannte Plaque nicht ausreichen entfernt, können die darin enthaltenen Bakterien und ihre Stoffwechselprodukte Entzündungen des Zahnfleisches (Gingivitis) sowie des Zahnhalteapparates (Parodontitis) auslösen. Da sich Plaque auch in den schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen ansammelt, reicht die Zahnbürste selbst bei optimalem Einsatz nicht aus, diesen vollständig zu beseitigen. Zum Glück gibt es für die Reinigung der Zahnzwischenräume mit Zahnseide, Interdentalbürsten oder Interdentalreinigern eine Vielzahl von Hilfsmitteln, die wir entsprechend der persönlichen Vorliebe und/oder der individuellen Zahnstellung wählen können. Unabhängig vom verwendeten Hilfsmittels sollten wir unsere Mundpflege-Routine mindestens einmal täglich mit der Zahnzwischenraumreinigung beginnen, um Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen oder zu behandeln, sofern diese bereits vorliegen.

Was passt am besten zu mir?

Einsteiger starten am besten mit Interdentalreinigern, da sie einfach und sicher in der Handhabung sind. Die Interdentalreiniger von GUM sind mit feinen Noppen in mehreren Formen und Größen erhältlich und für ultimativen Zahnfleischkomfort ausgelegt. Sie entfernen nicht nur Plaque und Nahrungsreste zwischen den Zähnen, sondern massieren gleichzeitig das Zahnfleisch – ideal zur Stimulierung der Durchblutung. Die Interdentalreiniger GUM SOFT-PICKS® COMFORT FLEX überzeugen dabei nicht nur durch ein komfortables Handling und ein gründliches Ergebnis – in der neuen Variante „MINT“ hinterlassen sie dank ihres angenehmen Minzgeschmacks außerdem ein besonders frisches und sauberes Mundgefühl. Ab Januar 2023 gibt es die GUM SOFT-PICKS COMFORT FLEX mit Mintgeschmack in allen drei Größen (Small, Medium, Large).

Für jedes Bedürfnis das optimale Produkt

Wer bereits mit Zahnfleischbeschwerden wie Rötungen, Schwellungen oder Blutungen zu kämpfen hat, ist mit klassischen Interdentalbürsten wie den GUM TRAV-LER® gut beraten. Die wiederverwendbaren Bürsten sind durch ihre unterschiedlichen Größen perfekt geeignet, um sowohl ganz enge als auch weite Zahnzwischenräume zu reinigen. Der beschichtete, abgerundete Draht sorgt dabei für Komfort und schützt das Zahnfleisch.

Wer dagegen am liebsten zur klassischen Zahnseide greift, wird auch hier bei GUM fündig: Das breite Zahnseiden-Sortiment bietet Lösungen für unterschiedlichste Bedürfnisse und Vorlieben. Eine beliebte Zahnseide ist die GUM EXPANDING FLOSS. Die leicht gewachste Zahnseide lässt sich problemlos auch in enge Zahnzwischenräume einführen: Während des Verwendens wird die Zahnseide flauschig und passt sich so den variierenden Zahnzwischenräumen an. Die wattebauschähnliche Struktur ist sanft zum Zahnfleisch und perfekt für sensible Zähne und empfindliches Zahnfleisch. Neuester Zuwachs des Zahnseidensortiments ist GUM TWISTED FLOSS mit minzigem Grüntee-Geschmack. Ihre zwei fest ineinander verdrehten Stränge vergrößern die Reinigungsfläche der Zahnseide um 30 % gegenüber anderen Ausführungen, was ein besonders gründliches Reinigungsergebnis in den Zahnzwischenräumen sowie unter dem Zahnfleischsaum ermöglicht. Die gewachste Seide gleitet zudem mühelos zwischen die Zähne und hinterlässt dabei nicht nur saubere Zwischenräume: Dank ihres Minze-Grüntee-Aromas sorgt sie außerdem für ein herrlich frisches Mundgefühl.

Mit GUM® auch bei der Mundpflege auf Nachhaltigkeit achten

Sunstar hat sich bereits vor Jahren intensiv mit den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und verfolgt sowohl global als auch lokal einen ganzheitlichen Ansatz. Die gesamte Produktionskette wurde analysiert, Prozesse optimiert und ein 4R-Modell entwickelt, das die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt reduzieren soll:

-Reduce: Reduzierung von CO2- und anderen Emissionen an Unternehmensstandorten sowie von Kunststoffmengen, die für die Produkte verwendet werden.

-Reuse: Förderung der Wiederverwendung von Produkten und/oder Teilen von Produkten.

-Recycle: Förderung durch recyclingfähiges Produktdesign und Verwendung von recyclingfähigen Materialien.

-Recover: Förderung des Ersatzes von aus Erdöl gewonnenen Materialien durch wiederverwertbare Materialien.

So wird z. B. der Strombedarf für das GUM Werk in Deutschland seit 2012 zum Teil über eigene Photovoltaikanlagen, der Rest ausnahmslos über Wasserkraft gedeckt. Da zudem alle GUM SOFT-PICKS CO2-neutral in Schönau im Schwarzwald produziert werden, können wir auch bei der Zahnpflege spielend leicht auf Nachhaltigkeit achten. Dass die Marke GUM für hochwertige Dentalprodukte steht, belegt auch die aktuelle Öko-Test-Auszeichnung „sehr gut“ für die Interdentalreiniger GUM SOFT-PICKS ADVANCED – Small.

Erhältlich sind die Produkte von GUM in Apotheken vor Ort und online, im Onlineshop www.shop-gum.de sowie im Versandhandel.

Viele weitere Informationen rund um das Thema Mund- und Zahnpflege sowie zur Produktpa-lette von GUM® finden Sie unter: www.sunstargum.de

Zur 21-tägigen #gumzahnpflegechallenge von GUM® kommen Sie über folgenden Link: https://www.sunstargum.com/de-de/kampagnen/new-me.html

Pharmazeutischer Großhandel in Schönau im Schwarzwald, Baden-Württemberg

Firmenkontakt

Sunstar Deutschland GmbH

Lisa Woelfel

Aiterfeld 1

79677 Schönau

+498971672310

info@ammersee-communication.de

https://www.sunstargum.com/de/

Pressekontakt

Ammersee Communication GmbH

Lisa Woelfel

August-Exter-Straße 4

81245 München

4989716723112

lisa.woelfel@ammersee-communication.de

http://www.ammersee-communication.de

Bildquelle: Sunstar Deutschland GmbH