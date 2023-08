Multitalent für Mobilität mit Stil

Cleveres Accessoire für die Generation „Unterwegs“ / Startup aus München entwickelt Organiser, der Spaß macht / Zuhause, im Auto, Zug, Flugzeug, auf dem Boot

Pressemitteilung, München, August 2023

Mobil zu sein ist unser Leben. Immer dabei: Mobiltelefon, Tablet, Notizbuch, Stift, Trinkflasche, Sonnenbrille, Lieblingsdinge. Im Auto sind wir auf allen Sitzen gut und sicher aufgehoben. Aber was ist mit Euren wertvollen ständigen Begleitern im Alltag? Das Smartphone irgendwo eingeklemmt zwischen Autositz und Mittelkonsole. Die Trinkflasche auch mal als rollendes Ärgernis im Fußraum. Das Sandwich, das auf dem Sitz vor sich hin krümelt. Die Sonnenbrille nicht griffbereit und versteckt im Handschuhfach.

Das Startup rednomads aus München räumt auf. Ein cleverer Organiser in coolem Design, mit hoher Funktionalität sorgt für Ordnung und gute Laune – nicht nur im Auto. Das Multitalent punktet mit einer Fülle von Funktionen: Großzügige Ablage für alle persönlichen Dinge. Lap-Desk mit Kabelmanagement. Flaschenhalter. Fächer für Snacks, für Sonnenbrille, Reise-Accessoires und Hygieneartikel. Gepolsterte Taschen für Smartphone und Tablet. Spieltisch, der Karten, Würfel, Legosteine sicher im Spiel hält. Geheimfächer. Ein verschließbarer Beutel für Abfälle.

Hochwertige Textilien und verstellbare Trennwände machen den ersten Organiser seiner Art fit für das mobile Leben – im Auto, im Zug, im Flugzeug und auch auf dem Boot. Unterwegs rutschsicher fixiert im Schloss des Sicherheitsgurts oder an vorhandenen Ösen, lässt sich das vielseitige Accessoire aber auch mit nur wenigen Handgriffen in der dazugehörigen Tasche verstauen und mitnehmen, am Schulterriemen oder auf dem Trolley.

„settle“ heißt der erste Eyecatcher des Münchener Startups aus der Kollektion „CarFashion“: in Materialität, Verarbeitung und Farbigkeit bis ins Detail aufeinander abgestimmt, passend für alle Automarken. Visionäres Design und hohe Funktionalität sind für die erfahrene Automobil-Designerin Swantje Rößner unverzichtbar, auch im mobilen Leben. „Ordnung mit Stil, die Spaß macht. Der vielseitige Organiser settle gibt den kleinen Dingen im mobilen Zuhause endlich einen sicheren und stilvollen Platz“, sagt die Mitbegründerin und Creative Director von rednomads. Den Lebensraum Auto persönlicher zu gestalten: Eine Marktlücke. Davon ist Swantje Rößner nach vielen Gesprächen mit internationalen Kundinnen und Kunden überzeugt.

Diese Erkenntnis teilt der Mitbegründer und Executive Director von rednomads, Johnny Oommen. Für den Marketing Experten mit internationaler Erfahrung in der Automobilindustrie gibt es keinen Zweifel: „Auch im Auto wollen wir kein Chaos erleben. Was uns während der Fahrt begleitet, wollen wir im Blick haben und mühelos erreichen können.“

Fakten Check:

– In drei Farben erhältlich

– Quadratisch 44 x 44 x 15 cm, Gewicht 1,5 kg

– 100 Prozent nachhaltige und langlebige Textilien aus Recycling-Fasern gewebt

– Wasser- und schmutzabweisend

– UV-beschichtet

– Verstellbare Trennwände, abnehmbare Taschen

– Kabelmanagement, Halterungen für Stifte, Flaschenhalter, Abfallbeutel

– Inklusive Tasche für Transport und geschützte Aufbewahrung

– Stecker für das Schloss des Sicherheitsgurts

– Preis: 129,00 Euro

Der Marktstart von „settle“ erfolgt am 15. August 2023 über die Crowdfunding Plattform Kickstarter: settle-the-9-in-1-car-organiser

Wer die Eröffnung der Kampagne nicht verpassen will, kann sich über die rednomads Landing Page registrieren: www.rednomads.com

Die Startup Gründer:

Swantje Rößner hat in ihrer Zeit bei BMW das Design vieler BMW Fahrzeuge mitgeprägt und Szenarien zur Zukunft des Automobildesigns entwickelt. Als Design Leiterin BMW Interieur waren die Gestaltung neuer Generationen von Auto-Innenräumen und innovative Materialien ihre Themen. Sie kreierte das Interior Design für die Modelle X5 und 7er sowie für mehrere Showcars. Mit ihren Strategien und ästhetischen Innovationen gibt sie internationalen Automobilunternehmen wichtige Impulse für zukunftsweisende Mobilität. Design als Gen einer Marke, Impulse geben für anspruchsvolle Innovationen, Kundenwünsche und Umweltverträglichkeit haben für Swantje Rößner höchste Priorität. Moderne Mobilität, meint sie, müsse unzählige Anforderungen bewältigen. Gutes Design könne viel dazu beitragen, das Unterwegssein zu genießen. Wie wichtig es sei, dieses Ziel zu erreichen, zeige eine aktuelle Studie. Etwa sechs Prozent ihrer wachen Zeit verbringen Menschen im Auto. Ein Autofahrer legt im Laufe seines Lebens durchschnittlich fast eine Million Kilometer zurück (exakt 954.200 Kilometer).

Johnny Oommen hat seine Leidenschaft für Marktentwicklungen, für Strategien und Change Management in der internationalen Automobilbranche geschärft. Für Opel, Chevrolet, BMW, MINI, Rolls-Royce und Tata ist er tief eingetaucht in die Welt von Produkten und Kundenwünschen. Er hat erfolgreich den Aufbau und die Erweiterung von Absatzmärkten in verschiedenen Weltregionen vorangetrieben. Das Startup rednomads mit seiner Produktserie sieht er als mobile Innovation, die Kundinnen und Kunden noch mehr Erlebnis bietet. „settle und die folgenden Produkte unserer Kollektion werden neue Türen öffnen für alle, die gerne entspannt unterwegs sind.“

Die rednomads GmbH wurde gegründet, um einfache, innovative Mobilitätsprodukte und -lösungen anzubieten, die das Erlebnis im Fahrzeuginnenraum, den Komfort, die Effizienz und die Organisation verbessern – besonders für Menschen, die viel unterwegs sind und die sich in ihrem mobilen Umfeld gerne individuell einrichten möchten, um diese Zeit vollends genießen und nutzen zu können.

