Multimedialer Vortrag zum Selbstcoachingbuch „Allein mit dir in deiner Arktis“ am 09.10.25 in Metzingen

Metzingen. Eningen. Arktis. Das Kulturforum Metzingen e.V. lädt diesmal in Kooperation mit dem Gesundheitsforum Eningen e.V. die Bürger zu einer multimedialen Buchvorstellung und einem Vortrag des lokalen Buchautoren Volker Feyerabend ein. Der Autor wird in einer besonderen Erzählweise den Blick auf das persönliche „mindset“, die Wirkung für Wohlbefinden, Erfüllung und Glück lenken. Vielfältige Coaching Erfahrungen und inspirierende Gedanken werden multimedial mit Erlebnissen aus der Arktis untermalt. Interessierte Menschen lernen dabei Neues über den dynamischen Prozess der Selbstreflexion, einen Weg der Weiterentwicklung und Pflege. Mit anschaulichen Fragen, Tipps, Ritualen und Denkweisen können sich die Zuhörer inspirieren und sich auf ihrer eigenen „Reise“ begleiten lassen.

„Uns hat das außergewöhnliche Thema sofort angesprochen. Als wir über die Buch-Neuerscheinung des Eninger Autoren Volker Feyerabend hörten, luden wir ihn direkt ein. Wir alle freuen uns auf einen Abend mit speziellen Einblicken in das besondere Buch, seine spannenden Erlebnisse und Erfahrungen aus der Arktis und weltweit. Auch die beeindruckenden Kurzvideos und Bilder werden die Zuhörer sicher in ihren Bann ziehen,“ so Dr. Harald Hug für das Vorstandsteam des Kulturforum Metzingen e.V.

Die Buch-Neuerscheinung „Allein mit dir in deiner Arktis“ von Volker Feyerabend ist ein wegweisender Begleiter für alle, die ihr Leben, ihr mindset und so ihre eigene Entwicklung aktiv gestalten und innere Blockaden überwinden möchten. In dem sich selbsterklärendem Werk aus der Praxis, kombiniert der Autor fundierte Coaching-Themen und -Techniken mit persönlichen Erfahrungen. Es werden die richtigen Fragen gestellt, anschauliche Tipps, neue Rituale und Denkweisen vorgestellt, die einen dynamischen Prozess zur persönlichen Reflexion, Weiterentwicklung und Verbesserung des Wohlbefindens, Erfüllung und Gesundheit begleiten.

Volker Feyerabend, Unternehmer aus der Region Reutlingen, ist ein erfahrener Coach und Trainer mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Mit seiner Lebenserfahrung als Führungskraft, Lehrbeauftragter und Guide, ist er im Personal Coaching unterwegs. Durch sein beeindruckendes, langjähriges soziales Engagement – auch im Bereich Gesundheit in der Region Reutlingen – sorgt er für viel Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema. Gepaart mit seinem vielfältigen Business-, Management-Erfahrungsschatz, seiner Lebenserfahrung und einer spürbaren Leidenschaft zur Zusammenarbeit mit Menschen, hat er seine Fertigkeiten der begleiteten Persönlichkeitsentwicklung perfektioniert.

Mit seinem SPARTANER-Team.de arbeitet er interdisziplinär und bezieht Glück-, Lebensbalance- und Gesundheitsansätze mit ein. An der interaktiven Lesung im Kulturforum in der Eisenbahnstraße 29 in Metzingen, teilt er seine Erkenntnisse und garniert diese mit arktischen Erlebnissen als Seemann, Life Coach, Sportler, Personal Trainer und Guide. Erst kürzlich lud die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ihn als außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeit und Person des öffentlichen Lebens zu einer Vortragsreihe ein. Auch als Redner, Moderator und Hochschuldozent ist er aktiv. Beispielsweise unterstützt er Studenten bei Projekt-, Fach- und Persönlichkeitsentwicklungsthemen und Workshops.

„Die gesellschaftlichen Entwicklungen, Stress, die zunehmenden Auswirkungen auf die Psyche und Gesundheit, die einzigartigen Erfahrungen von Volker Feyerabend, der Erfolg seiner bisherigen Vorträge veranlassten uns dazu, einen solchen Abend in Metzingen anzubieten. Wir freuen uns über die Kooperation mit dem Kulturforum Metzingen und hoffen am Abend, interessierte Menschen nicht nur zu unterhalten, sondern ihnen auch hilfreiche Impulse zu geben“, betont Gesundheitsforum Vorständin Veronika Bittner-Wysk.

Auch für weitergehende oder persönliche Fragen zu seinem Selbstreflexion und -coaching-Ratgeber wird der Fachexperte zur Verfügung stehen. Alle interessierten Personen sind bei der Veranstaltung willkommen. Merken Sie sich daher den 09. Oktober, 19 Uhr im Kulturforum Metzingen, Eisenbahnstraße 29 vor und kommen Sie vorbei.

