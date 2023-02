Muensinger Buergermeister Mike Muenzing ist neuer Botschafter des Reutlinger Spendenparlaments

Das Reutlinger Spendenparlament e. V. arbeitet seit dem vergangenen Jahr bereits sehr erfolgreich mit verschiedenen Botschaftern zusammen, die die sinnvolle Arbeit des Vereins unterstützen. Und das Botschafterkonzept wächst weiterhin, nicht zuletzt durch einen neuen Botschafter, den Münsinger Bürgermeister Mike Münzing.

Mehr als 274 Projekte gegen gesellschaftliche Ausgrenzung, Armut und Isolation in der Region Reutlingen konnte das Spendenparlament bereits mit einer Summe von über 800.000 Euro fördern. In Baden-Württemberg ist das Reutlinger Spendenparlament weiterhin das einzige seiner Art und zählt nun mehr als 125 Mitglieder, die in einem demokratischen Verfahren beschließen, welche Projekte mit Spenden gefördert werden. Dabei kommen 100% der Spendengelder den Projekten zugute, die durch viele einzelne Spender aber auch durch zahlreiche engagierte Sponsoring-Unternehmen unterstützt werden.

Das Reutlinger Spendenparlament ist in drei Hauptgruppen organisiert. Der Trägerverein stellt die organisatorische Infrastruktur bereit. Das Parlament beschließt in einem demokratischen Verfahren, welche gemeinnützigen Projekte mit Spenden unterstützt werden. Die dritte Hauptgruppe ist der Mentorenkreis, ein Sponsoren- und Unternehmernetzwerk, das die Arbeit des Spendenparlaments direkt unterstützt.

Vorsitzende Christiane Koester-Wagner und Parlamentspräsidentin Dr. Barbara Dürr freuen sich über die Bereitschaft von Mike Münzing, als Botschafter die ehrenamtliche Tätigkeit und wichtige Rolle des Reutlinger Spendenparlaments für den Landkreis Reutlingen hervorzuheben. Durch eine erhöhte Sichtbarkeit der Arbeit des Vereins, nun auch auf der Schwäbischen Alb, soll das Interesse bei potentiellen Mitgliedern und sich bewerbenden gemeinnützigen Projekten auch aus diesem Teil des Landkreises verstärkt werden. Durch das Spendenparlament konnte so im letzten Jahr auch das sehr erfolgreiche inklusive Kunstprojekt „Gemeinsam bunte Vielfalt schaffen“ in Münsingen gefördert werden.

„Als Bürgermeister von Münsingen das Reutlinger Spendenparlament zu unterstützen ist mir sehr wichtig. Der Beitrag des Vereins für das Gemeinwohl durch die vielen geförderten sozialen Projekte ist ein bedeutsamer Baustein in unserem Landkreis.“, so Mike Münzing, der bereits seit 1997 Bürgermeister der Stadt Münsingen ist. Geboren in Reutlingen, aufgewachsen im Ermstal und nun seit über 25 Jahren in Münsingen ist er ein „Kind des Landkreises“. Gerade auch aus diesem Grund liegt ihm die Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Stadt und im Landkreis so am Herzen. Durch sein seit der Jugend aktives Engagement in verschiedenen Vereinen und durch die über 220 Vereine und 13 Feuerwehr-Abteilungen der Stadt Münsingen, weiß Mike Münzing, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit ist.

„Mit dem Botschafterkonzept suchen wir Botschafter und Partner, Prominente und Unternehmen, die wie Bürgermeister Münzing mit gutem Beispiel vorangehen und voll hinter den Ehrenamtlichen, dem Verein und seiner Arbeit stehen.“ erklärt Kurator des Spendenparlaments Reutlingen e.V. und Präsident des Mentorenkreises Volker Feyerabend den Ansatz. „So sind die Ziele des neuen Botschafterkonzeptes die weitere Bekanntmachung des Vereins, die Verknüpfung der regionalen Hilfe mit Emotionen und Gesichtern und dabei neue Chancen sowie positive Effekte für die Hilfsbedürftigen in der gesamten Region Reutlingen zu erreichen.“

