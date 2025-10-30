münchen.tv holt erfahrene Führungskraft ins Senderboot

Christian Altwein übernimmt als Leitung Unternehmensentwicklung & Organisation zentrale Steuerungsfunktion für münchen.tv, tv.ingolstadt & L-TV

Nach Tamara Baur als neue Vertriebsspitze, verstärken Inhaber Max Schlereth und Geschäftsführer Horst Rettig die Führungsriege ihrer Regionalsender-Gruppe weiter. Mit Christian Altwein als Leiter Unternehmensentwicklung & Organisation, verantwortet fortan eine äußerst erfahrene und vielschichtige Führungskraft bereichsübergreifend die Geschäftsfelder Redaktion, Produktion, Technik und Verwaltung.

Für diese Aufgabe bringt Christian Altwein den passgenauen Background mit, hat der Münchner doch eine vielschichtige Vita mit hoher Expertise im Bereich Business Development. Sowohl in seiner Tätigkeit als Consultant mit multinationalem Fachgebiet als auch während seiner 13-jährigen Laufbahn in der Welt der Medien – darunter neun Jahre bei der ProSiebenSat.1 Group, u.a. als Director Sales Strategy & Operations. So facettenreich die Stationen auch waren, der gemeinsame Nenner war stets der Dreiklang aus operativer Verantwortlichkeit, Skalierbarkeit und Teamführung.

In seiner neugeschaffenen Position wird Christian Altwein nun Abläufe und Strukturen schärfen, Schnittstellen verzahnen und neue Betriebsmodelle implementieren – mit dem Ziel, redaktionelle und technische Prozesse über alle Senderstandorte hinweg effizient, zukunftsfähig und team- orientiert zu gestalten.

„Der Wechsel zu München TV ist für mich besonders reizvoll, weil ich hier meine langjährige Erfahrung aus dem Feld der Steigerung der Unternehmensperformance vollumfänglich einbringen kann, um unsere Unternehmensstrategie, also die Wahrung bzw. Steigerung von Vertrauen in Lokalmedien auf operativer Ebene fest zu verankern“, so Christian Altwein. „Mein Ziel ist es, Abläufe so zu gestalten, dass sie transparent, effizient und tragfähig sind, und dadurch mehr Raum für kreative und journalistische Qualität entsteht.“

Für Geschäftsführer Horst Rettig ist sein beruflicher Sparringspartner Christian Altwein „mit seinem profunden Profil, seiner Klarheit im Denken und seiner Leidenschaft für zukunftsorientierte Organisationsentwicklung prädestiniert, die operative Steuerung unserer Sendergruppe zu übernehmen. Seine Berufung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Lokalfernsehen als stabile, glaubwürdige und wirtschaftlich erfolgreiche Säule des gesellschaftlichen Diskurses zu verankern.“

Der Geschäftsführende Gesellschafter der Derag Unternehmensgruppe, Max Schlereth stieg 2024 ins regionale Fernsehgeschäft ein und führt die drei Regionalsender – münchen.tv, tv.ingolstadt und L-TV Landesfernsehen – in der Localism Media GmbH zusammen, mit Horst Rettig als Geschäftsführer.

Firmenkontakt

Localism GmbH

Franziska Ofer

Lerchenauer Straße 110

80809 München

+49 89 4111 99 80



http://www.muenchen.tv

Pressekontakt

Köhnlechner Marketing & Medien

Alexandra Köhnlechner

Lerchenauer Straße 110

80809 München

+49 89 4111 99 80



http://www.muenchen.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.