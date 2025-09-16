Müller Milchreis Limitiert Winter: Gebäckgeschmack zum Löffeln

Mit der Molkerei Alois Müller und drei Sorten Müller Milchreis Limitiert süß durch den Winter

Aretsried, 16.09.2025 – Die Molkerei Alois Müller bringt ab Oktober mit drei Sorten Müller Milchreis Limitiert süße Genussmomente in die Kühlregale. Mit dabei: der beliebte Typ Blaubeer Muffin, der bereits letzten Winter Herzen erobert hat, sowie die zwei köstlichen Neuzugänge Typ Caramel Cookie und Typ Nuss Schnecke. Die limitierten Sorten sind von Oktober 2025 bis März 2026 in Deutschland und Österreich erhältlich.

Wieso zwischen dem Geschmack von Karamell-Cookies, Blaubeer-Muffins und Nussschnecken wählen, wenn man alle haben kann? Die neuen Sorten von Müller Milchreis Limitiert verbinden den vertrauten Geschmack von süßem Gebäck mit dem cremig-körnigen Genuss des ikonischen Milchreis. Das Ergebnis: Drei kreative Winter-Editionen, die für spannende Geschmackserlebnisse, Abwechslung und Wohlfühlmomente sorgen – besonders an grauen Tagen.

Wie der Müller Milchreis winterlich-cremige Genussfreude bringt

Mit süßen Genussmomenten verwöhnt der neue Müller Milchreis Typ Caramel Cookie. Denn wenn zarter Karamell-Geschmack dem typischen Müller Milchreis begegnet, kann selbst der kälteste Winter sein süßes Wunder erleben. Mit dem neuen Müller Milchreis Typ Nuss Schnecke wird jeder Löffel zum Wohlfühlmoment. Herzhafter Nussgeschmack trifft auf cremigen Milchreis – perfekt für eine leckere Auszeit.

Herrlich fruchtig-saftig: Der beliebte Müller Milchreis Typ Blaubeer Muffin kommt wieder. Die begehrte Kombination aus Blaubeerfruchtzubereitung mit Muffin-Geschmack konnte schon den letzten Winter versüßen und macht sich nun auch diese Saison bereit. „Wir verstehen den Winter als Wohlfühlzeit für alle! Ob süß, fruchtig oder nussig: Unsere limitierten Sorten sind die perfekte Belohnung für alle, die Gebäckgeschmack lieben, aber lieber löffeln“, sagt Laura Lazar, Assistant Brand Manager bei der Molkerei Alois Müller.

Design, das Appetit macht

Für starke Aufmerksamkeit im Kühlregal sorgt das Müller Inhouse Design Team mit einem neuen Look & Feel: Kräftige Farben und große Zutatenabbildungen auf dem ikonischen silbernen Löffel laden zum Probieren ein – und machen Lust auf mehr.

Die drei Müller Milchreis Limitiert Sorten sind von Oktober 2025 bis März 2026 in Deutschland und Österreich erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei circa 0,99 Euro.

1896 von Ludwig Müller gegründet, entwickelte sich die ehemalige Dorfmolkerei ab dem Zeitpunkt der Übernahme des Geschäfts durch Theo Müller im Jahr 1971 zu einer modernen Großmolkerei weiter. Rund 140 Mio. kg Milch werden heute am schwäbischen Stammsitz von der Molkerei Alois Müller zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch alle in Deutschland kennen den Slogan: „Alles Müller, oder was?“

Bildquelle: Molkerei Alois Müller