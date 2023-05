Die neueste Version: 30 Tage kostenlos

MuConvert: Ein hervorragender Spotify to MP3 Converter

Haben Sie schon einmal eine solche Situation erlebt: Sie wollen die Spotify Musik downloaden, aber Sie haben nur ein kostenloses Spotify-Konto? Dann wie können Sie dieses Problem lösen? In diesem Fall empfehlen wir dringend MuConvert Spotify Music Converter, die Songs in MP3 nicht nur kostenlos, sondern auch einfach konvertieren kann.

MuConvert Spotify Music Converter ist ein toller und professioneller Converter für Spotify zu MP3, der schnell, flexibel und einfach zu bedienen ist. Da diese Software den DRM-Schutz von Spotify entfernen kann, können Sie damit alle Songs, Alben, Playlists und Podcasts herunterladen und in gängige Formate wie MP3 konvertieren. Und Sie können die Musik auf jedem Gerät jeder Zeit und überall genießen.

In dem folgenden Artikel wird Ihnen vorstellen, wie diese Software funktioniert und welche Vorteile sie hat.

Es gibt fünf Schritte, um Spotify Music Converter zu verwenden:

Schritt 1. Laden Sie MuConvert Spotify Musik Converter herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer.

Schritt 2. Starten Sie die Software und melden Sie sich einfach beim Spotify Web Player an.

Schritt 3. Öffnen Sie ein Album oder eine Playlist.

Schritt 4. Dann wählen Sie sie Musik, die Sie downloaden möchten und das gewünschte Ausgabeformat aus.

Schritt 5. Beginnen Sie die Konvertierung, indem Sie auf „Konvertieren“ tippen. Nachdem die Konvertierung abgeschlossen ist, können Sie die konvertierten Songs in „Fertig“ finden.

Spezifische Vorteile von MuConvert Spotify Music Converter

Eingebauter Spotify Web Player

MuConvert verfügt über einen integrierten Spotify Music-Player, der ohne Installation von Spotify verwendet werden kann. Über dieses Programm können Benutzer verschiedene Spotify-Inhalt direkt entdecken und abspielen. Benutzer können Songs nicht nur direkt von Spotify Music auf MuConvert streamen, sondern auch diese Songs dann auf ihre Geräte herunterladen.

Sie können Musik speichern, ohne Spotify Music zu abonnieren

MuConvert Spotify Music Converter kann den DRM-Schutz von Spotify legal entfernen. Aus diesem Grund können Sie einen bequemen Download-Service genießen, auch wenn Sie nur ein kostenloses Spotify-Konto haben. Nach der Konvertierung und Speicherung können Sie Songs, Alben, Playlists und Podcasts ohne Werbung von Spotify auf jedem Gerät hören.

Interessanterweise können Sie dadurch auch Spotify Musik direkt auf Kreativ Tonie abspielen, dass Sie über diese Software Spotify Playlists auf die kleinen Tonie-Figuren übertragen.

Mehr erfahren:

Kreativ Tonie bespielen mit Spotify – komplette Anleitung 2023

http://muconvert.de/how-to/kreativ-tonie-bespielen-spotify/

Unterstützung für die Ausgabe mehrerer Audioformate, einschließlich MP3

Benutzer können Songs oder ganze Wiedergabelisten in Spotify einfach und problemlos in das MP3-Format oder in andere gängige Formate wie M4A, WAV und FLAC konvertieren. Mit ein paar einfachen Klicks können Benutzer die konvertierten Musikdateien auf ein Gerät wie ihren MP3-Player oder ein Backup übertragen. Noch besser ist es natürlich, zur Speicherung auf USB zu übertragen.

Ausgabeparameter frei einstellen und bearbeiten

MuConvert Music Converter ermöglicht es Benutzern, andere erweiterte Einstellungen anzupassen. Deswegen können Benutzer Ausgabeparameter wie Bitrate, Abtastrate usw. frei einstellen, um die Qualität des ausgegebenen Audios an ihre Anforderungen zu passen. Die Leute neigen immer dazu, die Bitrate und die Abtastrate zu erhöhen, um eine bessere Audioausgabequalität zu erzielen.

Beibehaltung von verlustfreier Musik und ID3 Tags

Um die Verwaltung zu vereinfachen, bleiben ID3 Tags und Metadaten wie Titel, Interpret, Album, Genre, Albumcover usw. während des Konvertierungsprozesses vollständig erhalten. Mit diesen Informationen können Benutzer Ihre Musiksammlung besser verwalten und organisieren. Auf diese Weise können Benutzer, wenn sie einen Song finden möchten, diese Informationen und Tags voll ausnutzen, um ihn so schnell wie möglich zu finden.

Schnellere Konvertierungsgeschwindigkeit und Batch-Konvertierung

Wenn die Effizienz der Audiokonvertierung für Sie wichtig ist, ist MuConvert Spotify Music Converter zweifellos eine sehr gute Wahl. Dieser Converter bietet eine 5X schnellere Konvertierungsgeschwindigkeit. Abgesehen davon können Sie mehrere Spotify Audio gleichzeitig mit einer so schnellen Konvertierungsgeschwindigkeit konvertieren. Das kann Ihnen viel Zeit sparen. Darüber hinaus müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen um die Audioqualität machen. MuConvert Spotify Music Converter gibt Audiodateien mit einer Audioqualität von bis zu 320 Kbps aus.

Wenn Sie weitere Informationen erfahren wollen, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link, um sie nachzusehen:

Die 6 besten Spotify to MP3 Converter (Software & Online):

http://muconvert.de/how-to/spotify-to-mp3-converter-review/

Spotify in MP3 umwandeln: Die 4 besten Methoden in 2023:

http://muconvert.de/how-to/spotify-in-mp3-konvertieren/

System- und Hardwareanforderungen für das Gerät

Stellen Sie zuerst sicher, dass auf Ihrem Gerät Mac OS X 10.12 und höher oder Windows 11/10/8.1/8/7 ausgeführt wird, weil diese Software derzeit nur in diesen Versionen kompatibel ist.

Der neueste Preis

MuConvert Spotify Music Converter wird mit einer kostenlosen Testversion geliefert.

MuConvert Spotify Music Converter bietet eine 30-tägige Testphase für jeden neuen Benutzer. MuConvert übertrifft in dieser Hinsicht andere Software vollständig, da die Testversion anderer ähnlicher Software ebenfalls kostenpflichtig ist. Darüber hinaus hat die Testversion von MuConvert im Grunde die gleiche Funktionalität wie die kostenpflichtige Version. Dank der Testversion können Benutzer die Software auf sehr einfache Weise kostenlos ausprobieren, bevor sie sich für den Kauf entscheiden.

Günstige Pakete und Paketpreise

MuConvert bietet drei verschiedene ermäßigte Pakete an: „1-Monat“, „1-Jahr“ und „Einzellizenz“. Unter ihnen ist „1-Monate“ am beliebtesten. Benutzer können diejenige auswählen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Die ersten beiden Pakete werden automatisch verlängert, aber natürlich können sie für die Benutzer jederzeit kündbar sein. Obwohl diese beide Pakete nur Lizenz für einen Computer bieten, können Benutzer kostenlosen technischen Support und lebenslange Updates genießen. Es ist immer noch sehr ansprechend. Sie bieten Benutzern auch eine 5 Tage Geld-zurück-Garantie. Das heißt, wenn Sie es innerhalb von 5 Tagen nach dem Kauf des Pakets bereuen, können Sie es kostenlos zurücksenden. Der Preis für „1-Monate“ liegt in der Regel bei 14,9 Euro und der Kauf von „1-Jahr“ kostet 55,99 Euro, also 4,66 Euro pro Monat.

„Einzellizenz“ gilt als die lebenslange Lizenz für ein PC. Sie liefert auch der Benutzer kostenlosen technischen Support und lebenslange Updates. Der Unterschied besteht darin, dass die Einzellizenz eine längere Laufzeit der Geld-zurück-Garantie hat, die bis zu 30 Tage beträgt. Ursprünglich war dieses Paket 129,99 Euro wert, aber jetzt braucht man nur noch 89,99 Euro, um es zu bekommen. So sparen Sie insgesamt 40 Euro.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MuConvert Spotify Music Converter ein fantastischer Musik Converter für Spotify ist, die Sie nicht verpassen sollten. Es ist einfach zu bedienen. Mit dieser Software können Sie DRM ganz einfach entfernen und verschiedener Songs, Playlists, Alben und Podcasts in MP3, M4A, WAV und FLAC konvertieren und mit nur wenigen Klicks herunterladen. Außerdem unterstützt es Batch-Konvertierung mit 5X schnellerer Geschwindigkeit und kann gleichzeitig Spotify Audio in hoher Qualität mit bis zu 320 Kbps downloaden. Diese oben genannten Vorteile zeichnen MuConvert in seiner Klasse aus. Probieren Sie es jetzt aus und Sie werden herausfinden, dass zweifellos diese Software offensichtlich am besten für dieses Situation geeignet ist und es wird Ihnen nicht im Stich lassen.

MuConvert wurde 2016 in Hongkong gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die mehr Freiheit bei ihren gekauften iTunes-Filmen, Apple Music oder Hörbüchern, Spotify Music und sogar DVD-Videos haben möchten. Wir haben ein professionelles Software-Team und werden weiterhin bessere und benutzerfreundlichere Software für unsere Kunden entwickeln.

