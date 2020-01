MSR-Spezialmesse für Prozess- und Fabrikautomation in Frankfurt am Main

MEORGA MSR-Spezialmessen – die Automatisierungsmesse “vor der Haustüre”. REGIONAL – KOMPAKT – KOMPETENT!

Die MEORGA veranstaltet am 25. März 2020 in der Frankfurter Jahrhunderthalle eine Spezialmesse für Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik.

150 Fachfirmen, darunter die Marktführer der Branche, zeigen von 08:00 bis 16:00 Uhr Geräte und Systeme, Engineering- und Serviceleistungen sowie neue Trends im Bereich der Prozess- und Fabrikautomation. 36 begleitende Fachvorträge informieren den Besucher umfassend.

Die Messe wendet sich an Fachleute und Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen für die Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich sind. Der Eintritt zur Messe und die Teilnahme an den Fachvorträgen sind für die Besucher kostenlos und sollen ihnen Informationen und interessante Gespräche ohne Hektik oder Zeitdruck ermöglichen. Für das leibliche Wohl-

ergehen der Besucher sorgen kleine Snacks und Erfrischungsgetränke, die selbstverständlich ebenfalls gratis bereitgehalten werden.

Daten zur Veranstaltung:

Tag: Mittwoch, 25. März 2020

Zeit: 8:00 bis 16:00 Uhr

Ort : Jahrhunderthalle Frankfurt

Pfaffenwiese 301

65929 Frankfurt am Main

Veranstalter:

MEORGA GmbH

Sportplatzstraße 27

66809 Nalbach

Fon: 06838 – 8960035

Fax: 06838 – 983292

Mobil: 0177 – 9661899

Email: info@meorga.de

Internet: http://www.meorga.de

MEORGA organisiert seit über 10 Jahren mit großem Erfolg regionale Spezialmessen für die Mess-, Steuerungs-, Regeltechnik, Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik.

Durch den wachsenden Kostendruck in den Unternehmen und die damit einhergehenden Restriktionen bei Dienstreisen finden lokale Messen -vor der Haustür- immer größeren Anklang und sind ein Gewinn für Aussteller wie für Besucher.

