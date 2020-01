MrDISC stellt vor: Sichere und schicke Aufbewahrung persönlicher Kartendaten

RFID Kartenhalter Genius

Der RFID Kartenhalter Genius ermöglicht den Schutz von persönlichen, elektronischen Kartendaten. Der implementierte RFID Schutz in Form eines Chips, verhindert das Auslesen von Kreditkarten oder anderen wichtigen persönlichen Daten. Das edle Echtleder Etui mit den Abmaßen 105x80mm, läßt sich leicht in der Hosentasche oder Jacket unterbringen. Durch das herausziehbare, integrierte Band können die tief und dadurch sicher im Kartenhalter eingeschobenen Karten leicht hervorgeholt werden. Zudem bietet der Kartenhalter Genius platz für Geldscheine, Visitenkarten, Vereinskarten etc. Bei einer Auflage von 300 Stück ist ein individueller Siebdruck, Gravur oder Prägung auf dem hochwertigen, braunen Echtleder möglich.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, massgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso groß geschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digital Gadgets.

Firmenkontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

Pressekontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

klaus.schwenk@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.