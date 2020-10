MotorschadenVergleich.de – Wie alles begann

Natürlich steht jeder in direkter oder indirekter Weise mit Autos in Verbindung. Jedoch sind Motoren mit ihrer Komplexität eine Sache für sich. Wir als Team haben in unserem Umfeld oft erlebt, wie Panik und Ratlosigkeit die erste Reaktion auf einen Motorschaden ist.

Zudem tauchen auch nach der Motorreparatur böse Überraschungen auf, wenn die Reparatur beispielsweise unsorgfältig durchgeführt wurde oder wenn es sich herausstellt, dass die Werkstatt unberechtigt hohe Preise verlangt hat.

Wir haben einerseits die wichtige Rolle erkannt, die Autos besonders in ländlichen Gegenden spielen und andererseits ist uns die Unwissenheit vieler Autofahrer aufgefallen. Motoren sind so wichtig, wie sie komplex sind und können Ihnen deswegen das Leben schwer machen.

Die Teammitglieder von MotroschadenVergleich.de haben verschiedene Erfahrungen mit regionalen Werkstätten gemacht, die positiv wie auch negativ waren. Wir haben somit am eigenen Leib erfahren, dass nicht jede Werkstatt verlässlich ist und die versprochene Leistung liefert.

Persönliche Erfahrungen und Erfahrungen aus unserem Umfeld bewegten uns dazu, das Vergleichsportal ins Leben zu rufen. Wir sind mit Werkstätten in Kontakt, prüfen diese und ermöglichen Ihnen, für Kunden über das Internet erreichbar zu sein. Gleichzeitig bieten wir Autobesitzern eine Plattform, um sich zu informieren, verschiedene Möglichkeiten zu überblicken und die Angebote mehrerer Werkstätten zu vergleichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer Website.

