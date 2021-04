Motorrad Dashcam Mio MiVue M760D

Mehr Sicherheit und Spaß für Biker

Markt Indersdorf, den 28. April 2021 – Die Temperaturen steigen, Schnee und Glätte sind verschwunden – höchste Zeit, das Motorrad fit zu machen für die Saison 2021. Neben entsprechender Bekleidung gehört eine Kamera zur Ausrüstung: Sie dokumentiert die Touren, um die schönsten Erinnerungen festzuhalten und sie mit Freunden zu teilen. Die Dashcam Mio MiVue M760D wurde speziell für die hohen Ansprüche von Motorradfahrern entwickelt und bietet weit mehr als die Dokumentation einer Tour.

Beweise bei Unfall sichern

Motorradfahrer haben ein höheres Unfallrisiko. Zu oft werden sie von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen. Der Hersteller hat die Dashcam Mio MiVue M760D entwickelt, um Unfallursachen eindeutig zu dokumentieren. Die Kamera verfügt über ein GPS-Modul, das Datum, Ort und Uhrzeit der Aufnahme sichert, so dass sie als Beweismittel vor Gericht verwendet werden kann.

Erstklassige Bildqualität

Gestochen scharfe Bilder sind nicht nur Voraussetzung für die Unfalldokumentation, sondern sichern Erinnerungen an die Touren in bester Qualität: Mit einer hochwertigen Linse mit F1,6 Blende, einem Sony STRAVIS CMOS-Sensor und einem Blickwinkel von 130 Grad erfasst die Mio MiVue M760D jedes Detail der Fahrt. Weder Dunkelheit noch das Durchfahren eines Tunnels oder schlechte Wetterverhältnisse trüben die Aufnahmequalität: Dank der Mio Night Vision Pro-Technologie liefert die Kamera selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen erstklassige Bilder. Und ebenso bei hohen Geschwindigkeiten und schlechten Straßen bleiben die Aufnahmen ruhig und stabil.

Front- und Rückkamera in einem Set

Die Mio MiVue M760 D umfasst zwei Kameras in einem Set – eine für die Vorder- und eine für die Rückseite. Damit erfasst sie nicht nur die Straße vor dem Motorrad, sondern filmt auch das Geschehen hinter dem Bike und zeichnet es in Full HD auf.

Immer dabei

Keine Chance mehr, ohne Bilder von einer Tour zurückzukommen! Die Kamera wird fest auf dem Motorrad montiert und kann damit nicht einfach vergessen werden. Die Stromversorgung wird über die Batterie des Motorrads gesichert, so dass die Aufnahmezeit nicht mehr von einem Akku limitiert wird. Außerdem ist eine 32 GB Speicherkarte im Lieferumfang enthalten.

Abenteuer teilen

Motorradfahrer können ihre Freunde ganz einfach am Spaß teilhaben lassen: Die Mio MiVue M760D verfügt über ein eingebautes WIFI-Modul, um die Daten mit dem Smartphone zu synchronisieren. Über die Mio Pro-App lassen sich die Videos herunterladen, mit Freunden teilen oder live von der Tour übertragen.

Robuste Verarbeitung

Wind und Wetter sind für die Mio MiVue M760D kein Problem. Das Gerät ist vollständig wasserdicht und lässt sich bei Temperaturen von -10 bis 60 Grad verwenden.

Unverbindliche Preisempfehlung: 399,- Euro.

Technische Daten

Video-Ausstattung

– Videoaufnahme-Auflösung Front- und Rückkamera: 1080P/30fps

– Videosensor Front- und Rückkamera: Sony STARVIS CMOS / Ganzglaslinse

– Blende Front- und Rückkamera: F1.6

– Aufnahmeformat .mp4 (H.264)

– Betrachtungswinkel des Objektivs Front- und Rückkamera: 130 Grad

MiTAC International Corp. hat über 35 Jahre Erfahrung in globalen Märkten. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und begann seine Tätigkeit im Hsinchu Science Park (HCSP) in Taiwan. Seitdem hat sich MiTAC zu einer internationalen Organisation entwickelt, die Dienstleistungen in folgenden Bereichen anbietet: Herstellung elektronischer Systeme und integriertes Management der Entwicklung und Produktion von Geräten für Fremdfirmen und für Eigenmarken. MiTAC hat globale Marken wie Mio, Magellan, Navman und TYAN und vertreibt auch GPS-Geräte und -Server auf der ganzen Welt. Die MiTAC-Repräsentanzen befinden sich auf der ganzen Welt und das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit ca. 9000 Mitarbeiter. Die langjährige Erfahrung von MiTAC ermöglicht es, Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten, die genau auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

