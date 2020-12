Morgenland Teppiche jetzt mit neuem Onlineshop

Seit über 50 Jahren ist Morgenland Teppiche im internationalen Teppichgeschäft aktiv. Jetzt bietet das Traditionsunternehmen seinen Kunden mit morgenland-teppiche.de einen neuen Online-Shop für den bequemen Einkauf am heimischen Computer. Die Kunden können sich ihren Teppichtraum im benutzerfreundlichen Online-Shop von Morgenland Teppichen erfüllen und mit wenigen Klicks ihren Lieblingsteppich ordern.

Eine stets hochwertige Qualität

Mit dem neuen Online-Shop wird das Unternehmen digital und vor allem fit für die Zukunft. Die Kunden sehen nicht nur ein neues, frisches Design, sondern finden auch eine verbesserte neue CI sowie eine bessere UX/UI. Morgenland Teppiche setzt auf eine stets hochwertige Qualität und hat mehrere eigene Produktionsstandorte der Teppiche im Orient. Dies ermöglicht dem Unternehmen den direkten Vertrieb, was für den Kunden eine maximale Qualität, aber vor allem eine immer schnelle Reaktion auf die neusten Trends bietet. Im Shop zeigt Morgenland Teppiche alle aktuellen Kollektionen und geht selbstverständlich auch auf die individuellen Wünsche der Kunden ein. Das macht den Einkauf bei Morgenland Teppiche günstiger, da die Kunden in den Genuss der eigenen Hausmarke kommen.

Stets professionell

Auch mit dem neuen Online-Shop beweist Morgenland-Teppiche.de einmal mehr seine hohe Professionalität, wenn es um Teppiche geht. Neben Teppichen, die ganz nach den Wünschen der Kunden gearbeitet werden, bietet das Traditionsunternehmen zudem eine professionelle Reparatur und Reinigung (Link einfügen) von Teppichen an. Wer vielleicht einen schönen alten Teppich geerbt hat, kann ihn bei Morgenland Teppiche reparieren und aufarbeiten, oder auch reinigen lassen. Auch hier sprechen die 50 Jahre Erfahrung, die Morgenland Teppiche mitbringt, für sich.

Was erwartet die Kunden bei Morgenland Teppiche?

Seit 2007 ist Morgenland Teppiche online für seine Kunden da und startet mit dem neuen Online-Shop jetzt auch in den B2C-Handel. Darüber hinaus kann das Unternehmen nach wie vor mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen, ebenso wie mit einer schnellen Lieferung, einem stets motivierten Team, einem freundlichen Kundenservice und nicht zuletzt natürlich mit immer hochwertigen Produkten.

Morgenland Teppiche ist bis heute ein Familienunternehmen, was sich in nur kurzer Zeit von einer kleinen Firma zu einem mittelgroßen Unternehmen des Groß- und Einzelhandels entwickelt hat. Sehr wichtig sind dem Unternehmen aber bis heute die fairen Bedingungen für die Hersteller der Teppiche, die nun über den neuen Webshop angeboten werden.

Das Kleinunternehmen, das 1957 in Kabul begann, hat sich mittlerweile zum Marktführer für hochwertige Teppiche aller Art entwickelt: Morgenland Teppiche. Heute sind wir mit unseren in Handarbeit produzierten und hauspatentierten Kollektionen als Produzent für viele Handelsketten und Privatkunden aus aller Welt tätig. Ganz gleich, ob Sie sich persönlich in unserem Showroom im Herzen der Hamburger Speicherstadt von einzigartigen Teppichen überzeugen oder sich online von der weltweit größten Auswahl in einem Shop begeistern und inspirieren lassen – mit unserer Expertise und Vielfalt finden Sie garantiert den Teppich, der zu Ihnen passt.

Kontakt

Morgenland Teppiche

Kabir Madjidian

Brook 9

20457 Hamburg

+49 4038632775

–

mail@morgenland-teppiche.de

https://www.morgenland-teppiche.de/

