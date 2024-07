MOOG berät Institut für Biologische Analytik und Consulting IBACON GmbH beim Verkauf von Mehrheitsbeteiligung

Darmstadt, 31. Juli 2024 – Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB hat die Gesellschafter der Institut für Biologische Analytik und Consulting IBACON GmbH umfassend beraten beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an die LabAnalysis Group S.r.l., eine Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Casanova Lonati, Italien.

IBACON ist ein mittelständisches Unternehmen in Roßdorf (Hessen) mit etwa 160 Angestellten und einer Labor- und Bürofläche von 10.000 Quadratmetern. Seit seiner Gründung 1994 ist IBACON auf dem Gebiet von Labortestungen für ökotoxikologische oder chemisch-wissenschaftliche Auftragsforschung tätig. Im Rahmen der Transaktion schieden die Gründungsgesellschafter aus dem Unternehmen aus und konnten ihre Anteile vertrauensvoll in die Hände der LabAnalysis S.r.l. legen, die sich in einem organisierten Bieterverfahren erfolgreich gegen eine Reihe anderer Interessenten durchsetzen konnte. LabAnalysis ist ein am Markt fest etabliertes italienisches Familienunternehmen, das 1976 gegründet wurde und unter anderem Laboruntersuchungen und -testungen im Bereich der ökotoxikologischen und chemisch-wissenschaftlichen Auftragsforschung für die chemische Industrie und andere Kunden anbietet.

Die Expertise und Marktkenntnis der Geschäftsführung bleibt der IBACON GmbH erhalten, da die bisherigen Geschäftsführerinnen Dr. Melanie Lichtenberger und Sabrina Westphal ihre Arbeit fortsetzen und Minderheitsgesellschafterinnen bleiben. Auf dieser soliden Grundlage plant LabAnalysis, ihr Produktportfolio vor allem auf dem deutschen Markt auszubauen.

Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Zum Team von MOOG um Partner Dr. Tobias Moog (Gesellschaftsrecht/M&A; Federführung) gehörten Gordian Häseler (Partner, Finance), Marc Sälzer (Partner, Steuerrecht), Dr. Bernd Pfertner (Senior Adviser, Gesellschaftsrecht/M&A), Alexander Lemnitzer (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A), Carina Abrolat (Associate, Arbeitsrecht/M&A), Franziska Langer (Associate, Arbeitsrecht) und Johannes Heinlein (Associate, Datenschutz).

Berater von LabAnalysis: DLA Piper Italy, Daniel Ladeur (Of Counsel/M&A), Matteo Fontana (Associate, M&A)

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 15 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 empfiehlt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von 29 Wirtschaftskanzleien in der Region Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz) und gibt ihr drei Sterne. Der Bundesverband

Mergers & Acquisitions e. V. zeichnete MOOG 2024 mit dem Award der

Kategorie „Legal Advisory“ aus und würdigte damit seine Beratungsleistung im

Rahmen eines komplexen M&A-Projekts. Die Immobilien Zeitung hat sie auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

