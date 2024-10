MOOG auf FOCUS-Liste der bedeutendsten deutschen Wirtschaftskanzleien

Herausragende Bewertung von Mandanten und Kollegen im Fachbereich „Arbeitsrecht“

Darmstadt, 9. Oktober 2024 – Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB aus Darmstadt gehört mit ihrem Schwerpunkt Arbeitsrecht zu den Top-Wirtschaftskanzleien in Deutschland, die FOCUS-Business jetzt zum zwölften Mal aufgelistet hat. Bei den vorausgehenden Recherchen wurde die Wirtschaftskanzlei überproportional oft als herausragende Adresse genannt.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Mandanten offenbar außerordentlich zufrieden mit unserer Arbeit sind und wir von Kollegen für unsere Expertise wahrgenommen werden“, sagt dazu Dr. Jan Moritz Schilling, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei MOOG. „Mit unserem achtköpfigen Team für Arbeitsrecht gehören wir zu den größeren Arbeitsrechtskanzleien in der Region – und als einzige aus Südhessen haben wir es auf die Liste geschafft.“

Vor allem im multidisziplinären Ansatz von MOOG sieht er die Stärken der Kanzlei, in der 45 Berufsträger am Hauptsitz Darmstadt und an den Standorten Dresden und Freiberg arbeiten: „Dadurch können wir mit hoher Spezialisierung beraten, zugleich aber aus verschiedenen fachlichen Perspektiven – was uns in der Region südlich von Frankfurt und nördlich von Heidelberg/Mannheim einzigartig macht.“

Die Auszeichnung bestätigt für Dr. Schilling die wachsende Wahrnehmung von MOOG in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen – auch aufgrund spezifisch arbeitsrechtlicher Mandate. „Das Arbeitsrecht ist neben dem Gesellschaftsrecht ein wichtiger Fokus im Anwaltsbereich bei MOOG. Als Team freut uns ganz besonders die Aufmerksamkeit, die wir mit unserer Arbeit gewinnen können und mit der wir uns selbst sichtbarer gemacht haben.“

Zur Erstellung der Liste der Wirtschaftskanzleien hat das Unternehmen FactField als Recherchepartner von FOCUS-Business mehr als 26.000 Anwälte aus Wirtschaftskanzleien sowie Rechtsabteilungen von Unternehmen zu einer Online-Befragung eingeladen, an der 3.094 teilgenommen haben. Dabei können die Teilnehmenden in 25 Fachbereichen jeweils maximal zehn von allen in Deutschland zugelassenen Wirtschaftskanzleien als besonders empfehlenswert benennen. Die gesamte Liste führt 454 „überproportional“ empfohlene Kanzleien auf. 93 haben es auf die Liste mit Schwerpunkt Arbeitsrecht geschafft – von insgesamt rund 750 Wirtschaftskanzleien in Deutschland.

Über MOOG:

Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine multidisziplinäre Kanzlei mit den Schwerpunkten Gesellschaftsrecht, Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 15 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. Mehr als 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – sind an den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg (Sachsen) tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 empfiehlt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von 29 Wirtschaftskanzleien in der Region Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz) und gibt ihr drei Sterne. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. zeichnete MOOG 2024 mit dem Award der Kategorie „Legal Advisory“ aus und würdigte damit die Beratungsleistung im Rahmen eines komplexen M&A-Projekts. Die Immobilien Zeitung hat MOOG auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

