Montessorischulen setzen auf chemiefreie Reinigung

Green Cleaning schützt die Gesundheit der Schulfamilie und sorgt für optimale Hygiene

Die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und ihrer Schüler bestmöglich zu schützen, war für Geschäftsführerin Gudrun Jersch-Bittermann der wichtigste Grund, in ihren beiden Schulen auf ein komplett chemiefreies Green Cleaning-Konzept umzusteigen. Gleichzeitig bietet das Reinigen ganz ohne Putzmittel für die privaten Montessorischulen Kronach und Mitwitz die optimale Kombi aus ökologisch nachhaltigem Handeln, das sich auch ökonomisch rechnet. Eine Win-win-win-Situation also für die Schulfamilie im oberfränkischen Landkreis Kronach.

„Unsere Reinigungskräfte sind für uns ein sehr kostbares Gut“, erklärt Gudrun Jersch-Bittermann, Geschäftsführerin der Montessorischulen Kronach und Mitwitz. „Zum einen sind gute Mitarbeiter in diesem Bereich wirklich schwer zu bekommen und zum anderen trägt das Reinigungsteam gerade in diesen Zeiten eine große Verantwortung, für unsere Schüler einen sicheren Hygienestandard zu schaffen.“ Um die Belastung ihres Reinigungspersonals durch chemische Mittel und körperlich sehr anstrengende Arbeitsabläufe so gering wie möglich zu halten, war sie daher auf der Suche nach einer Alternative zu herkömmlichen Reinigungskonzepten.

„Dampfreiniger kannte ich bereits, aber die Wirkweise von Microtrockendampf war mir völlig neu. Daher war ich zugegebenermaßen zunächst auch skeptisch, bis ich einen Microtrockendampfreiniger in Aktion erlebt habe.“ Schon nach der ersten Vorführung eines Micro Cleaners der Rosenheimer Firma Medeco Cleantec direkt vor Ort in der Montessorischule Kronach war die Geschäftsführerin von der effektiven Reinigungsleistung des Geräts – ganz ohne chemische Reinigungsmittel – überzeugt: „Wie sich herausstellte, waren Böden und Oberflächen, die wir bereits gereinigt hatten und für sauber hielten, nicht wirklich sauber.“ Was durch die Reinigung per Microtrockendampf an den scheinbar sauberen Stellen entfernt wurde, war jedoch nicht nur übersehener Schmutz, sondern vor allem jede Menge Rückstände von jahrelang verwendeten Reinigungsmitteln. „Jedes Putzmittel, auch wenn es biologisch oder „natürlich“ ist, hinterlässt Rückstände, man denke nur an die klassischen Schlieren nach dem Fensterputzen“, erklärt Fritz Pattis, Geschäftsführer der Medeco Cleantec GmbH und Erfinder des Green Cleaning-Konzepts. „Und an genau diesen Rückständen haftet sich zum einen neuer Schmutz umso schneller an und sie sind ein idealer Nährboden für Keime. Kurz gesagt wird es umso unhygienischer, je mehr man mit chemischen Mitteln putzt.“

Keine Chance für Keime

Ein Teufelskreis, der sich nur dadurch durchbrechen lässt, dass keine neuen Rückstände entstehen und Oberflächen im wahrsten Sinne des Wortes porentief gereinigt werden. „Microtrockendampf ist extrem heißer und extrem trockener Dampf, was mehrere Vorteile mit sich bringt“, weiß Fritz Pattis. „Die Temperatur von über 180 Grad, mit der der Trockendampf im Reinigungsgerät erzeugt wird, sorgt beim Reinigen automatisch für eine thermische Desinfektion, weil selbst die hartnäckigsten Keime bei 90 Grad inaktiviert werden.“ Gleichzeitig sinkt der Feuchtigkeitsgehalt aufgrund der hohen Hitze auf gerade einmal 5 %. Dadurch können auch empfindliche Materialien wie Textilien oder Holz gereinigt werden, da keine Nässe entsteht. Ein weiterer Vorteil des sogenannten gesättigten Dampfes: Da die Wasserteilchen beim Microtrockendampf zudem so klein sind, dass sie keine Oberflächenspannung mehr aufweisen, können sie – anders als bei herkömmlichen Dampfreinigern mit hohem Wasseranteil – selbst in kleinste Poren eindringen und so auch hartnäckige Flecken lösen.

„Unser Reinigungsteam hat schnell gemerkt, dass sich mit den Microtrockendampfgeräten, von denen wir inzwischen in unseren beiden Schulen fünf Stück im Einsatz haben, alle Bereiche optimal reinigen lassen und sich auch jedes schwierige Reinigungsproblem lösen lässt“, so Gudrun Jersch-Bittermann. „Das heißt, wir benötigen keinerlei chemische Reinigungsmittel mehr. So leisten wir einen nicht unerheblichen Beitrag in puncto Nachhaltigkeit, weil durch uns keine Chemie mehr ins Abwasser gerät und wir Plastikverpackungen vermeiden. Gleichzeitig sparen wir dadurch jede Menge Kosten – für uns als Privatschule ein ebenso wichtiger Faktor.“

Dass das Thema Hygiene durch Corona gerade in Bildungseinrichtungen enorm an Bedeutung gewonnen hat, war schließlich ein weiterer Faktor, warum in der Montessori-Grund- und Mittelschule in Mitwitz sowie der Montessori-Fachoberschule in Kronach nur noch chemiefrei mit Microtrockendampf gereinigt und desinfiziert wird. „Zu unserer Schulfamilie gehören 400 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren, die wir nicht länger tagtäglich chemischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aussetzen wollten. Gleichzeitig war es uns wichtig, eine sichere Hygiene-Strategie zu finden, die den Schülern, deren Eltern sowie den Lehrern ein gutes Gefühl vermittelt und einen entspannten Lehrbetrieb ermöglicht. Dadurch, dass wir jetzt ausschließlich chemiefrei reinigen und thermisch desinfizieren, müssen wir nicht mehr fürchten, die Gesundheit aller Beteiligten zu gefährden und werden außerdem unserer Vorbildfunktion gerecht, indem wir der jungen Generation nachhaltige Lösungen aufzeigen und vorleben“, betont Gudrun Jersch-Bittermann.

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

