Montagefreundliche Ecklösung für filigrane Abschlüsse

Neue FAS-Ecke von Blanke Systems

Die neue, einteilige FAS-Ecke führt die BLANKE FLIESEN-ABSCHLUSSSCHIENE schmal und geschlossen weiter. Sie sitzt direkt im Kleberbett, reduziert Justieraufwand und stabilisiert den Eckbereich – technisch sauber, optisch zurückhaltend.

Filigrane Lösung für dezente Ecken

Der Systemanbieter für Fliesenzubehör, Blanke Systems GmbH & Co. KG, Iserlohn, erweitert das Programm der BLANKE FLIESEN-ABSCHLUSSSCHIENE um eine FAS-Ecke, die den Einbau erleichtert und sich zugleich optisch zurücknimmt. Die neue Ecke wirkt filigran, passt exakt zu den Farben der NEW YORK EDITION und lässt sich ohne Zusatzteile montieren.

Schmal statt dominant

Gegenüber vielen marktüblichen Ecklösungen geht die FAS-Ecke einen anderen Weg: Sie bleibt schmal, führt die klare Linienführung des Profils fort und ordnet sich zugleich unter. Das Ergebnis ist eine ruhige Ecke, die nicht dominiert.

Einteilig und montagefreundlich

Blanke Systems fertigt die FAS-Ecke einteilig und kommt ohne Steckstifte oder separate Verbindungselemente aus. Sie wird direkt im Kleberbett angesetzt und fluchtend mit dem Profil ausgerichtet. Zusätzliche Justierarbeiten entfallen. Die geschlossene Konstruktion vermeidet konstruktive Schwachstellen im Eckbereich und sorgt für eine stabile und optisch ansprechende Linienführung. Durch die kompakte Bauform ohne zusätzliche Verbindungselemente lässt sich die Ecke auch in engen Wandbereichen sauber positionieren.

Impuls aus der Praxis

Beim Blanke-Branchentreff „MEAT & GREET“ sprach ein Fliesenleger das Thema offen an. Er kritisierte, dass Ecklösungen mit zusätzlichen Stiften den Einbau erschweren. Diese Rückmeldung griff das Produktteam auf und entwickelte daraus eine Lösung, die sich einfach und sauber ausführen lässt.

Die FAS-Ecke ist in allen Farbvarianten der NEW YORK EDITION erhältlich. So entsteht ein stimmiges Gesamtbild bis ins Detail.

Schutz und Funktion

Fliesenabschlussprofile von Blanke Systems schützen Kanten vor Beschädigungen. Je nach Material und Farbe setzen sie zusätzlich gestalterische Akzente und leiten Stoßkräfte in den Untergrund ab. Mit der neuen FAS-Ecke führt Blanke Systems den funktionalen und optischen Anspruch konsequent fort: klare Form, saubere Kante, einfache Montage. Weitere Informationen zur FAS-Ecke finden sich unter blanke-blue-base.de.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

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Bildquelle: Blanke